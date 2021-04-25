Боєць UFC зламав навпіл ногу, коли вдарив суперника (відео)

Колишній чемпіон світу Вайдман невдало розпочав поєдинок і опинився в лікарні

Американський боєць UFC Кріс Вайдман зламав ногу в поєдинку зі співвітчизником Юраєм Холом на UFC 261 в Джексонвіллі. Інцидент стався на 17-й секунді бою. Вайдман пробив лоукік і його нога не витримала поєдинок продовжити він не зміг і поїхав до лікарні.

«Я вже знаю, що Вайдман робитиме в реванші. Цей чувак нізащо не буде битися зі мною в стійці. Він ні за що не піде зі мною в розмін. Це надає мені мотивації. Головне – бути стриманим і сфокусованим – коли зберігаю обидві ці якості, я небезпечний. Вийду, щоб побити Вайдмана. Це моя мета, мій план на бій, мій образ мислення», – говорив перед боєм Холл.

Відзначимо, що це був реванш бійців. У вересні 2010-го перемога дісталася Вайдману.

У 2013 році Вайдман завоював чемпіонський пояс в середній вазі.