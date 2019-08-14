Життя після «Брюґґе». Топ-5 реальних претендентів на тренерство в «Динамо»

Олександр Хацкевич першого іспиту не здав, а до другого може бути не допущений ФК «Динамо»

Гірше точно не буде. Вашій увазі – п’ятеро потенційних претендентів на крісло наставника «Динамо»

Скільки дурня не товкмач, зайва клепка у нього не з’явиться. Хіба що досвідченішим стане. Тому очікувати, що «Динамо» у повторній зустрічі проти «Брюґґе» буде літати по полю, а Хацкевич нарешті виставить атакуючий варіант складу, м’яко кажучи, не доводилося. Якщо й залишалося на щось сподіватися, так це на той-таки досвід. Але розрахунок не зіграв.

Брак майстерності в обороні, брак лідера, а найбільший брак – сміливості – все це призвело до того, що кияни так і не зуміли переграти віце-чемпіонів Бельгії. Валідольна нічия 3:3 виводить до раунду плей-оф Ліги чемпіонів бельгійців. Динамівців вона виводить лише до групового етапу іншої, менш престижної Ліги – Європи.

Вочевидь, висновки після цієї відвертої невдачі мають бути зроблені. Тим більше, що вони напрошуються. Ця динамівська невдача має конкретне прізвище. Не складно здогадатися, яке: Хацкевич. Динамівський тренер, вочевидь, не зробив того, що мав зробити. «Динамо» не було слабкішим за «Брюґґе». Слабкішим за «Брюґґе», за свого візаві Клемана, був Хацкевич. І якщо Суркіса ще хвилює реноме клубу, він має вказати білорусу на двері. Настав час змін.

Хто може очолити «Динамо» після Хацкевича? Претендентів може бути ціла купа, проте ситуація ускладнюється тим, що сезон вже почався. Відтак ті фахівці, які наразі при справі, але котрих би зацікавила можливість працювати в клубі, не зможуть відгукнутися на пропозицію динамівського керівництва. Доведеться, радше за все, обирати по гарячих слідах із числа «вільних агентів». А якщо так, то коло звужується. Ось п’ятірка кандидатів, котрі, на наш погляд, можуть вже незабаром очолити «біло-блакитних». І гірше від такої рокіровки команді точно не буде.

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб. Ймовірність – 30 відсотків

Колишнього наставника «Зорі» не раз і не двічі чутки сватали до «Динамо». Та й сам Вернидуб стільки ж разів розсипався в компліментах киянам. Наразі Юрій Миколайович без роботи, і без вагань очолив би команду, яка йому близька за духом. Він би зумів принести в колектив новий імпульс. Проте головна його вада – відсутність «динамівського серця». А для Ігоря Суркіса така дещиця може стати вирішальним чинником.

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко. Ймовірність – 25 відсотків

Подейкували, що наприкінці минулого сезону, перед тим, як Хацкевич пролонгував угоду з «Динамо», Суркіс нібито пропонував спортивному директорові клубу Михайличенку очолити команду. Проте той нібито відмовився. Цілком можливо, що зараз Ігорю Михайловичу вдасться умовити Олексія Олександровича. Хоча б тимчасово.

Олег Лужний знає нинішній динамівський колектив з середини

Олег Лужний. Ймовірність – 20 відсотків

Нинішній перший асистент Хацкевича без особливої адаптації зумів би перекваліфікуватися в головного. Досвіду вистачить. Сили в кулаках – і поготів. Та й із серцем усе гаразд – воно правильного «кольору». Єдиний нюанс – суто морального штибу. Чи доцільно Олегові Романовичу залишитися, якщо його безпосередньому «босу» вказали на двері?

Мірча Луческу

Мірча Луческу. Ймовірність – 15 відсотків

Колишній багаторічний наставник «Шахтаря», а нині титулований безробітний Мірча Луческу на днях завітав до Києва. Нібито для того, щоб на прикладі матчу «Динамо» - «Шахтар» побачити «рівень українського клубного футболу». Проте, за іншою, конспірологічною версією, румунському фахівцеві начебто запропонували очолити «Динамо». Певна річ, у нього за визначенням відсутнє «правильне» серце. Та й на адресу київського клубу та його керманичів він свого часу епітетів не підбирав. Проте такий крок був би, як мінімум, оригінальний. «Дід» би впорався з роботою.

Олександр Петраков

Олександр Петраков. Ймовірність – 10 відсотків

Якщо раптом динамівський президент перестане кидатися із одних крайнощів в інші, і таки вирішить по-справжньому робити ставку на клубних вихованців, ліпити із «Динамо» щось на кшталт «Аяксу», ліпшого тренера, аніж Петраков, годі й шукати. Нещодавно цей наставник сенсаційно привів збірну України серед двадцятилітніх до титулу чемпіонів світу. До того ж, цього тренера відшукав для ФФУ ще колишній очільник асоціації й «Динамо» Григорій Суркіс. Такий розвиток подій був би дуже цікавий. Проте для цього кроку потрібна неабияка сміливість. Та чи є вона у президента «Динамо»?

Олександр Васильєв, для «Главкома»