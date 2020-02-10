«Донбас-Арену» внесли до рейтингу топ-стадіонів Ліги Чемпіонів. Посмертно



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«Донбас-Арена» у занепаді

Нині там «руський мір» - і ніякої Ліги Чемпіонів

Авторитетне британське футбольне видання - щомісячник FourFourTwo - до старту плей-оф Ліги чемпіонів провів власне дослідження, метою якого було визначення топ-арен турніру.

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Автори рейтингу враховували архітектуру, атмосферу та матчі, що були проведені на стадіонах.

На першому місці прогнозовано опинилась арена дортмундської «Боруссії» - славетний «Вестфаленштадіон», на другому - ліверпульський «Енфілд», на третьому - барселонська арена «Камп Ноу».

Всього у рейтингу 25 стадіонів Європи, серед них представник України - колишня домашня резиденція команди донецького «Шахтаря» - «Донбас-Арена».

Колишня, бо і стадіон, і сам Донецьк нині окуповані російськими найманцями та їх приспішниками з числа місцевих колаборантів. «Шахтар» змушений був тікати з Донецьку та нині проводить свої матчі на чужих для себе аренах.

«Донбас-Арена», яка колись була гордістю регіону, нині перебуває у стані клінічної смерті - на ній ніхто не грає, вона скалічена снарядами та кулями й перебуває у жалюгідному стані.

Джерело: Главком СПОРТ