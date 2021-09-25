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    «Шахтар» розтрощив «Верес» і чекає на «Інтер»

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    Тете відкрив рахунок у матчі - «Шахтар» розтрощив «Верес» і чекає на «Інтер»
    Тете відкрив рахунок у матчі
    Фото: ФК Шахтар

    Донецький клуб поступово приходять до тями після поразки від «Шерифа»

    Друга команда минулого чемпіонату «Шахтар», схоже, оговталася після поразки від молдавського «Шерифа» в першому турі Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі посеред тижня здолала «Динамо» в матчі за Суперкубок України (3:0), а сьогодні, 25 вересня, в 9 турі чемпіонату був розтрощений ще й «Верес» – 4:1.

    У порівнянні з матчем за суперкубок тренер «гірників» Роберто Де Дзербі вніс чимало змін до стартового складу: в обороні вийшли Конопля, Кривцов, Вітао й Корнієнко, в центрі поля з перших хвилин з’явилися Маркос Антоніо та Бондаренко, в атаці діяли Соломон, Сікан і Тете.

    Останній був найпомітнішим у дебюті зустрічі: дві перші спроби Тете пробити було заблоковано захисниками, а третій удар припав на штангу. «Оранжево-чорні» багато володіли м'ячем, а реалізувати свою ігрову перевагу змогли на 22-й хвилині, і не без допомоги суперника: Марлос виконав простріл у центр штрафного майданчика, а Мірошник зрізав м'яч у власні ворота – 1:0. «Верес» відповів досить швидко: П’ятов виручив після удару Нємчанінова, але на 30-й хвилині капітан був безсилим, коли Пасіч після перехоплення партнера зрівняв рахунок.

    Після перерви найкращим на полі був Марлос. Він віддав результативну передачу на Тете, потім реалізував пенальті і розпочав гольову атаку.

    У вівторок, 28 вересня, «гірники» на НСК «Олімпійський» прийматимуть чемпіона Італії міланський «Інтер».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Шахтар» розтрощив «Верес» і чекає на «Інтер»