«Шахтар» розтрощив «Верес» і чекає на «Інтер»

Донецький клуб поступово приходять до тями після поразки від «Шерифа»

Друга команда минулого чемпіонату «Шахтар», схоже, оговталася після поразки від молдавського «Шерифа» в першому турі Ліги чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі посеред тижня здолала «Динамо» в матчі за Суперкубок України (3:0), а сьогодні, 25 вересня, в 9 турі чемпіонату був розтрощений ще й «Верес» – 4:1.

У порівнянні з матчем за суперкубок тренер «гірників» Роберто Де Дзербі вніс чимало змін до стартового складу: в обороні вийшли Конопля, Кривцов, Вітао й Корнієнко, в центрі поля з перших хвилин з’явилися Маркос Антоніо та Бондаренко, в атаці діяли Соломон, Сікан і Тете.

Останній був найпомітнішим у дебюті зустрічі: дві перші спроби Тете пробити було заблоковано захисниками, а третій удар припав на штангу. «Оранжево-чорні» багато володіли м'ячем, а реалізувати свою ігрову перевагу змогли на 22-й хвилині, і не без допомоги суперника: Марлос виконав простріл у центр штрафного майданчика, а Мірошник зрізав м'яч у власні ворота – 1:0. «Верес» відповів досить швидко: П’ятов виручив після удару Нємчанінова, але на 30-й хвилині капітан був безсилим, коли Пасіч після перехоплення партнера зрівняв рахунок.

Після перерви найкращим на полі був Марлос. Він віддав результативну передачу на Тете, потім реалізував пенальті і розпочав гольову атаку.

У вівторок, 28 вересня, «гірники» на НСК «Олімпійський» прийматимуть чемпіона Італії міланський «Інтер».