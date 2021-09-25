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    Левандовський перервав феноменальну забивну серію

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    Левандовський перервав феноменальну забивну серію
    Фото з відкритих джерел

    Нападник «Баварії» не зміг відзначитися в матчі Бундесліги

    Володар «Золотого бутса» Роберт Левандовський не зміг відзначитися в черговому турі чемпіонату Німеччини. Його «Баварія» перемогла з рахунком 3:1, а голами відзначилися Томас Мюллер і Йозуа Кімміх. Футболіст «Гройтера» Себастьян Грісбек відправив м'яч у свої ворота.

    Роберт Левандовський провів на полі 90 хвилин, але не забив. Таким чином, у поляка перервалася гольова серія, яка тривала 19 матчів поспіль. Останній раз Левандовський не забивав на клубному рівні в лютому 2021 року.

    Зараз «Баварія» лідирує в Бундеслізі. Мюнхенці набрали 16 очок в шести турах. Вони випереджають «Вольфсбург» на три очки, але «вовки» провели на матч менше.

    «Баварія» є суперником «Динамо» в Лізі чемпіонів. Команди зустрінуться в Мюнхені 29 вересня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберт Левандовскі
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    Левандовський перервав феноменальну забивну серію