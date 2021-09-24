Усик – Джошуа: усе цікаве навколо бою за титули чемпіона світу

Українець проведе найважливіший поєдинок у боксерській кар’єрі

25 вересня на лондонській арені «Тоттенгем Готспур» відбудеться мега-подія світового масштабу. Претендент на звання найсильнішого боксера на планеті Олександр Усик спробує відібрати чемпіонські пояси в британця Ентоні Джошуа.

На кону – титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі, які належать Джошуа.

Такий вигляд зараз має арена «Тоттенгем Готспур»

Фаворит – британський боксер, на рахунку якого 24 перемоги (22 нокаутом) й одна поразка. Але не беззаперечна. На успіх Усика (18 перемог, 13 з них – нокаутом), букмекери дають коефіцієнт 3,40. У Джошуа він у більше ніж вдвічі нижчим – 1,40.

Суперники вже провели дуель поглядів і «відстрілялися» на обов’язковій пресконференції. Олександр заявив, що мріяв про поєдинок з Джошуа все життя. Багато часу витратив на підготовку і, попри те, що поступається суперникові в зрості, налаштований тільки на завоювання трофею. Зазначимо, що в Лондоні Усик відповідав на запитання українською мовою.

Ціна поєдинку – дуже висока. Усик отримає найбільший гонорар у кар’єрі. Джошуа, в свою чергу, заробляв за один поєдинок і більше, але також буде задоволений.

У разі перемоги Усика, суперники поміняються місцями. І не тільки в званнях «чемпіон – претендент», а й у розподілі фінансів.

На кону не стоятиме пояс WBC. Його володар, Тайсон Ф’юрі, 9 жовтня втретє битиметься з Деонтеєм Уалдером. Він застерігає Ентоні, щоб той не дивився на Усика з висоти свого зросту. І порівнює українця з Мохаммедом Алі, Майком Тайсоном і Евандером Голіфілдом.

Джошуа, втім, порад не потребує. Він також провів повноцінний тренувальний табір і знає, що олімпійськими чемпіонами так просто не стають. Він провів паралелі між собою й Усиком. Вийшло, що здобутки боксерів практично однакові, але в різних вагових категоріях.

Джошуа також згадав бій Усика з Дереком Чисорою. Ось він.

Примітно, що на відкритому тренуванні Усик розповів про план на бій. Хоча він як ніхто знайомий з картиною Homo proponit, sed Deus disponit («Чоловік крутить, а Бог розкручує») Едвіна Генрі Ландсіра. Через церкву Усик неодноразово потрапляв у скандал. Один з останніх спалахнув у березні. Боксер згодом розповів, як потрапив у фільм Оксани Марченко і назвав його інформаційною війною.

До Лондона підтримати Усика прилетів Василь Ломаченко.

Бій за звання чемпіона світу між Джошуа й Усиком відбудеться в ніч з 25-го на 26-е вересня.