Перемога Усика над Джошуа коштуватиме чемпіону WBC Ф’юрі $100 млн

Тайсону, в разі успізу українця, доведеться довго чекати на бій з Ентоні

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) назвав слабкі сторони співвітчизника Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), який володіє титулами WBA, WBO і IBF.. При цьому «Циганський Король» побоюється, що українець Олександр Усик (18-0, 13 КО) скористається цим під час їхнього бою, і він втратить великі гроші. Адже в разі перемоги нашого співвітчизника, Джошуа скористається правом на реванш і Ф’юрі доведеться довго чекати на бій зі співвітчизником.

«Одна річ, яку ми бачили раніше в Джошуа – це те, що він погано себе почуває під тиском. У такому положенні він розвалюється як дешева подушка, яка продається в дешевому магазині. Під тиском він тріщить по швах і це вже може статися тут, сьогодні. Якщо Усик скористається його недоліками, то це куштуватиме мені близько ста мільйонів доларів. Так, я вболіваю за Джошуа, але у мене є сумніви», – сказав Ф'юрі boxingnews24.

Поєдинок Джошуа – Усик відбудеться в ніч на 26 вересня.

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