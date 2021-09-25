Тренер «Мілана» пропонує ввести в футбол баскетбольне правило

Команди іноді замість 90 хвилин матчу грають лише один тайм

Наставник «Мілана» Стефано Піолі запропонував кілька цікавих ідей, одну з яких він запропонував запозичити з баскетболу.

«Правило п'яти замін – дуже важливе нововведення. Особливо зараз, коли ми граємо кожні три дні. Адже справа не в кількості хвилин, які футболісти проводять на полі, а в якості», – розповів Піолі..

Це спонукало тренера «Мілана» подумати про інші інновації.

«Якби в мене була можливість, я б зупиняв час під час виходу м'яча з гри і дозволяв би командам брати тайм-аути. Якщо ж ми хочемо бачити більше атакуючого футболу в сучасній грі, введіть правило, згідно з яким ви не можете повертатися на свою половину поля після того, як перетнули середню лінію», – наводить слова Піолі Goal.

У грі «Ювентус» – «Мілан» в четвертому турі чемпіонату Італії (1:1) м'яч був у грі тільки 48 з 95 хвилин.

«Мілан» набрав 13 очок в 5 турах чемпіонату Італії і розташовується на 3-му місці в турнірній таблиці. Лідером є «Наполі» (15).