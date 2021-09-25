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    Тренер «Мілана» пропонує ввести в футбол баскетбольне правило

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    Стефано Піолі прагне вдосконалити футбольні правила - Тренер «Мілана» пропонує ввести в футбол баскетбольне правило
    Стефано Піолі прагне вдосконалити футбольні правила
    Фото з відкритих джерел

    Команди іноді замість 90 хвилин матчу грають лише один тайм

    Наставник «Мілана» Стефано Піолі запропонував кілька цікавих ідей, одну з яких він запропонував запозичити з баскетболу.

    «Правило п'яти замін – дуже важливе нововведення. Особливо зараз, коли ми граємо кожні три дні. Адже справа не в кількості хвилин, які футболісти проводять на полі, а в якості», – розповів Піолі..

    Це спонукало тренера «Мілана» подумати про інші інновації.

    «Якби в мене була можливість, я б зупиняв час під час виходу м'яча з гри і дозволяв би командам брати тайм-аути. Якщо ж ми хочемо бачити більше атакуючого футболу в сучасній грі, введіть правило, згідно з яким ви не можете повертатися на свою половину поля після того, як перетнули середню лінію», – наводить слова Піолі Goal.

    У грі «Ювентус» – «Мілан» в четвертому турі чемпіонату Італії (1:1) м'яч був у грі тільки 48 з 95 хвилин.

    «Мілан» набрав 13 очок в 5 турах чемпіонату Італії і розташовується на 3-му місці в турнірній таблиці. Лідером є «Наполі» (15).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Тренер «Мілана» пропонує ввести в футбол баскетбольне правило