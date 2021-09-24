«Динамо» домовилось з провідним легіонером продовжити контракт

Карлос Де Пена підписав нову угоду зі столичним клубом

Київське «Динамо» і півзахисник Карлос Де Пена досягли згоди в перемовинах по новому контракту футболіста. Попередня угода гравця діяла до кінця 2021-го року.

Карлос де Пена – вихованець футбольної школи уругвайського клубу «Насьональ». У квітні 2019 року, в розпал фінальної частини сезону, Карлос став футболістом «Динамо», прийшовши у статусі вільного агента. За півроку він зміг зарекомендувати себе, і йому запропонували дворічний контракт.

За підсумками 2019 року уругвайський футболіст був визнаний найкращим гравцем клубу за версією вболівальників.

«Сподіваюся, що в цьому сезоні ми зможемо захистити завойовані титули. Для мене було дуже важливо відчувати підтримку Містера, який дав мені зрозуміти, що я потрібен команді», – сказав Де Пена.

У нинішньому сезоні де Пена взяв участь у шести матчах чемпіонату України, у яких відзначився двома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.