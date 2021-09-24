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    «Динамо» домовилось з провідним легіонером продовжити контракт

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    Карлос Де Пена залишиться в Києві - «Динамо» домовилось з провідним легіонером продовжити контракт
    Карлос Де Пена залишиться в Києві
    Фото: ФК Динамо

    Карлос Де Пена підписав нову угоду зі столичним клубом

    Київське «Динамо» і півзахисник Карлос Де Пена досягли згоди в перемовинах по новому контракту футболіста. Попередня угода гравця діяла до кінця 2021-го року.

    Карлос де Пена – вихованець футбольної школи уругвайського клубу «Насьональ». У квітні 2019 року, в розпал фінальної частини сезону, Карлос став футболістом «Динамо», прийшовши у статусі вільного агента. За півроку він зміг зарекомендувати себе, і йому запропонували дворічний контракт.

    За підсумками 2019 року уругвайський футболіст був визнаний найкращим гравцем клубу за версією вболівальників.

    «Сподіваюся, що в цьому сезоні ми зможемо захистити завойовані титули. Для мене було дуже важливо відчувати підтримку Містера, який дав мені зрозуміти, що я потрібен команді», – сказав Де Пена.

    У нинішньому сезоні де Пена взяв участь у шести матчах чемпіонату України, у яких відзначився двома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Динамо» домовилось з провідним легіонером продовжити контракт