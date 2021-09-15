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    Перед грою Ліги чемпіонів у захисника «Динамо» народилася донька

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    Перед грою Ліги чемпіонів у захисника «Динамо» народилася донька
    Фото: ФК Динамо

    В родині Шабанових напередодні матчу з «Бенфікою» сталося поповнення

    Радісна подія відбулася у сім’ї захисника «Динамо» Артема Шабанова. 14-го вересня, напередодні домашнього матчу киян у Лізі чемпіонів проти португальської «Бенфіки», дружина Юлія подарувала йому доньку. Маля народилося з вагою 3700 грамів і зростом 58 см. Новоспечений щасливий тато поділився своїми емоціями від нової ролі:

    «Я вже був з командою на НСК «Олімпійський», коли мені повідомили, що я став батьком, – розповів сайту «Динамо» Артем Шабанов. – Я був у роздягальні і готувався до гри, а вже після матчу дізнався, що все пройшло добре, і сьогодні вранці поїхав знайомитися з дочкою. Дружина з малятком почувають себе добре. Що стосується імені, то спочатку, до пологів, зупинилися на Аріані, а тепер думаємо назвати по-іншому, тому остаточної версії поки немає».

    Дружина Артема вже розмістила в Instagram фото з донькою.

    «Ну привіт, Моя улюблена і дорога принцеса», – написала Юлія Шабанова.

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    Артем Шабанов виступає за «Динамо» з 2018 року. Другу частину минулого сезону футболіст провів на правах оренди в польській «Легії». Таким чином, він став чемпіоном відразу двох країн – України та Польщі.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Перед грою Ліги чемпіонів у захисника «Динамо» народилася донька