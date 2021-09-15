Журналістку «Главкома» затримали на межі з невизнаним Придністров'ям

Кореспондентка «Главкома» направлялась до Тирасполя, де сьогодні відбувається матч Ліги Чемпіонів «Шахтар» – «Шериф»

Сьогодні, 15 вересня, у Тирасполі відьувається матч першого туру Ліги Чемпіонів 2021/22 «Шахтар» – «Шериф». Кореспондентка «Главкома» Маріанна Присяжнюк, яка відправилась на футбольний матч, що вже розпочався на території непідконтрольного Придністров’я, дісталася із пригодами. На пункті пропуску представники Тирасполя протримали журналістку понад годину, вилучивши її паспорт.

«Гостей сьогодні у Тирасполі дійсно багацько, адже грає український «Шахтар» та молдовський «Шериф» у грі Ліги Чемніонів… Спочатку нічого не пояснювали, потім паспорт начебто не сканувався, після цього аж три особи у формі почали кудись дзвонили, потім запросили мене в кімнатку. Керівник цього пункту, як представилася особа в формі (точніше, не представилася взагалі) запитував дивні речі, на листочок переписав мої дані, випитував адресу в Києві та в Кишиневі, потім ще кудись довго дзвонив, потім вони пішли радитися, а я знову чекала цілу вічність», – розповіла кореспондентка.

Згодом, повідомила журналістка «Главкома», їй пояснили, що чекають відмашку «зверху» і пообіцяли знайти якусь попутку.

«Сказали наостанок, що хочуть зробити таким чином «добру справу», – розповіла Присяжнюк і додала, що представники «Придністров’я» відмовились робити селфі з кореспонденткою.

Молдовське місто Тирасполь зараз перебуває під контролем невизнаної «республіки Придністров'я».

Також сьогодні відбулася зустріч команд в рамках Юнацької Ліги УЄФА. «Шахтар» переміг «Шериф» з рахунком 5:0.

До слова, раніше експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко заявив, що Придністров’я є питанням нацбезпеки України, а не суто молдовською проблемою.

Нагадаємо, колишній віцепрем’єр-міністр Республіки Молдова Александру Фленкя повідомив «Главкому», що наступними діями Києва та Кишинева стосовно Придністров’я має стати перехід до спільного митного контролю на ділянці кордону, яка проходить через непідконтрольне Придністров’я, зокрема на КПП «Кучургани».