«Шахтар» – «Шериф» – 0:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів

«Гірники» завершують виступ в єврокубках цього року

Донецький «Шахтар» проводить останній матч групового турніру Ліги чемпіонів. Український клуб вже втратив мотивацію: за будь-якого результату вони залишаться на останньому місці. Не має турнірних перспектив і «Шериф». Він фінішував третім і потрапив до плей-оф Ліги Європи.

Родзинка, втім, є. для нового тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі цей матч споріднений з фінальним. Він багато розказував протягом єврокубкової кампанії, але якщо поразка в Тирасполі йому зійшла з рук через, то на фініші групового турніру він має показати, що хоч в окремо взятому матчі його тактика спрацьовує.

Щодо «Шерифа», то і головному тренеру Юрію Вернидубу муляє показати, що перемоги над «Шахтарем» і «Реалом» були не випадковими. Адже цей українець дуже амбіційний і, де б він не працював, а за кожне очко битиметься до кінця.

5 хв. Момент! Бондар мав замикати передачу з кутового, але пробив вимще воріт.

5 хв. Суперники діють на рівних. Територіальна перевага в господарів.

Матч розпочався.

30 хвилин до матчу. Команди на розминці.

Одна година до матчу. Вже відомі стартові склади команд. Де Дзербы виставив одразу шістьох українців. Причому не потрапили до нього П'ятов, Матвієнко, Конопля і Мудрик. Цікавий хід.

«Шахтар»: П'ятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Бондаренко, Маркос Антоніо, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

Запас: Шевченко, Трубін, Вітао, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сікан.