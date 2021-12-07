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    «Шахтар» – «Шериф» – 0:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів

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    Юрію Вернидубу кортить вдруге взяти гору над &laquo;Шахтарем&raquo; - «Шахтар» – «Шериф» – 0:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів
    Юрію Вернидубу кортить вдруге взяти гору над «Шахтарем»
    фото з відкритих джерел

    «Гірники» завершують виступ в єврокубках цього року

    Донецький «Шахтар» проводить останній матч групового турніру Ліги чемпіонів. Український клуб вже втратив мотивацію: за будь-якого результату вони залишаться на останньому місці. Не має турнірних перспектив і «Шериф». Він фінішував третім і потрапив до плей-оф Ліги Європи.

    Родзинка, втім, є. для нового тренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі цей матч споріднений з фінальним. Він багато розказував протягом єврокубкової кампанії, але якщо поразка в Тирасполі йому зійшла з рук через, то на фініші групового турніру він має показати, що хоч в окремо взятому матчі його тактика спрацьовує.

    Щодо «Шерифа», то і головному тренеру Юрію Вернидубу муляє показати, що перемоги над «Шахтарем» і «Реалом» були не випадковими. Адже цей українець дуже амбіційний і, де б він не працював, а за кожне очко битиметься до кінця.

    5 хв. Момент! Бондар мав замикати передачу з кутового, але пробив вимще воріт.

    5 хв. Суперники діють на рівних. Територіальна перевага в господарів.

    Матч розпочався.

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    30 хвилин до матчу. Команди на розминці.

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    Одна година до матчу. Вже відомі стартові склади команд. Де Дзербы виставив одразу шістьох українців. Причому не потрапили до нього П'ятов, Матвієнко, Конопля і Мудрик. Цікавий хід.

    «Шахтар»: П'ятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Бондаренко, Маркос Антоніо, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

    Запас: Шевченко, Трубін, Вітао, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сікан.

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    Теги: ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб
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    «Шахтар» – «Шериф» – 0:0. Онлайн матчу Ліги чемпіонів