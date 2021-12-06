Захисник «Динамо» через коронавірус пропустить матч Ліги чемпіонів
Поляк Кендзьора не полетів з командою в Лісабон до «Бенфіки»
Захисник київського «Динамо» Томаш Кендзьора не зіграє в останньому турі групового турніру Ліги чемпіонів проти «Бенфіки». Він не полетів до Португалії, в Києві залишився і нападник Владислав Супряга.
Як повідомляє Meta-ratings, Кендзьора здав позитивний тест на коронавірус.
До Лісабону полетіли наступні футболісти:
Воротарі: Бойко, Бущан.
Захисники: Забарний, Караваєв, Миколенко, Сирота, Тимчик, Шабанов.
Півзахисники: Андрієвський, Антюх, Буяльський, Вітіньо, де Пена, Лєднєв, Вербич, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Шепелєв.
Нападники: Гармаш, Кулач, Рамірес, Шкурін.
Для «Динамо» гра з «Бенфікою» принципового значення не має. Вони вище останнього місця в групі не піднімуться. Зате важливою є гра для команди U-19. В Юнацькій лізі УЄФА вона побореться з господарями за перше місце, яке дає право вийти одразу до 1/8 фіналу турніру. Друга команда розпочне наступний рік іграми в 1/16 фіналу.
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