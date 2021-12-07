Netflix свідомо спотворив факти в серіалі «Хід королеви». Грузинська шахістка шукає правди в суді

Нона Гапріндашвілі позивається до кінокомпанії через те, що її назвали росіянкою

У США продовжується судовий процес між грузинською шахісткою Ноною Гапріндашвілі та кінокомпанією Netflix. Спортсменка позивається через те, що в серіалі «Хід королеми» її прототип у стрічці є росіянкою, і чимало фактів про неї викривлені.

Як повідомляють закордонні ЗМІ, автор сценарію, режисер і продюсер серіалу «Хід королеви» Скотт Френк на суді підтвердив, що факти про грузинську шахістку Нону Гапріндашвілі в кінокартині було навмисно змінено. Про це розповів адвокат Гапріндашвілі Мая Мцаріашвілі, яка захищає інтереси шахістки на судовому процесі у США проти компанії

«Ми опитали продюсера та сценариста цього серіалу Скотта Френка. Він змушений був підтвердити певні обставини. Він знав, що Нона Гапріндашвілі була реальною людиною, не росіянкою, він також знав, що більшу частину її професійної кар'єри становила гра з чоловіками, проте ця обставина була навмисно змінена», – сказала Мцаріашвілі.

Нона Гапріндашвілі пішла до суду через те, що їй не сподобалося висловлене в серіалі твердження, що вона ніколи не сідала грати з чоловіками. За її словами, до 1968 року, про який йде мова, вона встигла провести принаймні 59 партій з чоловіками, в тому числі з десятьма гросмейстерами.

Також Гапріндашвілі обурило, що у фільмі її назвали росіянкою, незважаючи на те, що вона грузинка.

«Грузини постраждали від російського панування в складі Радянського Союзу, а потім піддалися залякуванню і вторгненню з боку Росії», – наголошується, зокрема, в позові.

Нона Гапріндашвілі подала позов на $5 млн.