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    Ахметов високо оцінив провальний сезон «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

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    Рінат Ахметов вірить в італійського тренера і молоду команду - Ахметов високо оцінив провальний сезон «Шахтаря» в Лізі чемпіонів
    Рінат Ахметов вірить в італійського тренера і молоду команду
    Фото: ФК Шахтар

    Президент клубу вважає, що тренер і команда на правильному шляху

    Власник донецького «Шахтаря» Рінат Ахметов дав оцінку гри команди в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, «гірники» достроково втратили можливість продовжити боротьбу в єврокубках в лютому наступного року.

    Я можу оцінити виступ «Шахтаря» високою оцінкою. Я вдячний тренерському штабу на чолі з Роберто Де Дзербі. Хочу сказати, що у нас дуже молоді гравці, і це дуже сміливий, амбітний, інтелектуальний тренер, який грає у гарний атакуючий футбол, – наводить слова Ахметова офіційний сайт «Шахтаря». – Ми грали з мадридським «Реалом» на виїзді, поступилися 2:1, але гру показали гідну і не мали програвати цей матч. Ми зустрічалися з «Інтером», 2:0 програли, але, особливо у першому таймі, ми грали дуже непогано. Я вважаю, що Роберто і команда заслуговують на велику повагу. Коли ми програли 5:0, я зателефонував Даріо Срні й сказав: Даріо, передай, будь ласка, компліменти Роберто від мене. Тому що він грає у сміливий футбол, він не боїться. А сміливий завжди переможе». Тому я можу поставити лише найвищу оцінку».

    7 грудня «Шахтар» проведе останній матч групового турніру Ліги чемпіонів. Суперник, «Шериф», набрав 6 очок і забезпечив собі третє місце в турнірній таблиці. «Гірники» з одним набраним очком за будь-яких розкладів залишаться останніми.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    Ахметов високо оцінив провальний сезон «Шахтаря» в Лізі чемпіонів