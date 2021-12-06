«Шахтар» готовий віддати Соломона і €10 млн за півзахисника «Сассуоло»

Тренер «гірників» Роберто Де Дзербі працював з Жеремі Бога в Італії

Лідер чемпіонату України «Шахтар» зробив чергову спробу придбати 24-річного івуарійського півзахисника «Сассуоло» Жеремі Бога. За інформацією журналіста Марко Контеріо, «гірники» запропонували «Сассуоло» €10 млн плюс Манора Соломона.

Примітно, що на порталі Transfermarkt Жеремі Бога та Манор Соломон оцінюються однаково – у €20 млн. При цьому, контракт івуарійця з італійським клубом розрахований до літа 2023 року, а ізраїльтянина з українським клубом – до кінця 2023 року.

Раніше «Шахтар» не відпустив Соломона в «Аталанту» за €30 млн.