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    «Шахтар» готовий віддати Соломона і €10 млн за півзахисника «Сассуоло»

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    &laquo;Шахтар&raquo; зробив нову спробу придбати Жеремі Бога - «Шахтар» готовий віддати Соломона і €10 млн за півзахисника «Сассуоло»
    «Шахтар» зробив нову спробу придбати Жеремі Бога
    фото з відкритих джерел

    Тренер «гірників» Роберто Де Дзербі працював з Жеремі Бога в Італії

    Лідер чемпіонату України «Шахтар» зробив чергову спробу придбати 24-річного івуарійського півзахисника «Сассуоло» Жеремі Бога. За інформацією журналіста Марко Контеріо, «гірники» запропонували «Сассуоло» €10 млн плюс Манора Соломона.

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    Примітно, що на порталі Transfermarkt Жеремі Бога та Манор Соломон оцінюються однаково – у €20 млн. При цьому, контракт івуарійця з італійським клубом розрахований до літа 2023 року, а ізраїльтянина з українським клубом – до кінця 2023 року.

    Раніше «Шахтар» не відпустив Соломона в «Аталанту» за €30 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Манор Соломон
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    «Шахтар» готовий віддати Соломона і €10 млн за півзахисника «Сассуоло»