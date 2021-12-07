Став відомий наступний після Коммі суперник Ломаченка

В разі перемоги над Коммі українець, ймовірно, зустрінеться в ринзі з американцем Стівенсоном

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, у коментарі World Boxing News підтвердив, що після бою з Річардом Коммі влаштує Василю Ломаченку поєдинок з чемпіоном WBO у другій напівлегкій вазі Шакуром Стівенсоном.

«Лома проти Шакура – це той бій, який організую. Я думаю, що це буде чудовий поєдинок, незважаючи на те, в якій вазі він пройде – легкій, другій напівлегкій або проміжній. Мені не потрібно, щоб бій між ними був титульним. Ломаченко проти Стівенсона – це великий поєдинок на pay-per-view», – сказав Арум.

Боксер, в свою чергу, також зробив заяву, в якій підтвердив слова Боба Арума.

«Давай зробимо це», – написав Стівенсон.

У ніч з 11 на 12 грудня у Нью-Йорку Василь Ломаченко зустрінеться в рингу з ганцем Річардом Коммі. Орієнтовний початок поєдинку – о 06:00.

Тим часом бою з Ломаченком зажадали два чемпіони.