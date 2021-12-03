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    «Шахтар» розтрощив «Львів» і випередив «Динамо» в турнірній таблиці Прем’єр-ліги

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    Тете забив дев'ятий гол у сезоні - «Шахтар» розтрощив «Львів» і випередив «Динамо» в турнірній таблиці Прем’єр-ліги
    Тете забив дев'ятий гол у сезоні
    Фото: ФК Шахтар

    Команда Роберто Де Дзербі здобула вольову перемогу над «Львовом»

    Донецький «Шахтар» через участь у Лізі чемпіонів, де у вівторок, 7 грудня, проведе останній матч групового турніру проти «Шерифа», матч 17-го туру чемпіонату України проводив раніше інших лідерів Прем’єр-ліги. До них у гості завітав «Львів» і трохи змусив «гірників» понервувати. Самі львів’яни відкрили рахунок: на початку зустрічі влучного удару з-за меж штрафного завдав Ернест.

    «Шахтар» відігрався на останній хвилині першого тайму. М’яч забив Тете. Для бразильця цей м'яч став дев’ятим у сезоні й він встановив за голами особистий рекорд.

    «Львів» ще трохи пручався, але інтрига вмерла на 77-й хвилині, коли слідом за Педрінью відзначився Бондаренко. Ще за кілька хвилин гості залишилися в меншості, і в кінцівці Марлос, Степаненко і Конопля добили суперників – 6:1.

    «Шахтар» обійшов «Динамо» в турнірній таблиці. Киянам завтра належить провести непростий матч у Рівному проти «Вереса».

    У 17 турі також зустрічаються: «Дніпро-1» – «Чорноморець», «Зоря» – «Інгулець», «Рух» – «Ворскла», «Десна» – «Маріуполь», «Олександрія» – «Минай», «Металіст 1925» – «Колос».

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Шахтар» ФК «Львів»
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    «Шахтар» розтрощив «Львів» і випередив «Динамо» в турнірній таблиці Прем’єр-ліги