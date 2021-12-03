«Шахтар» розтрощив «Львів» і випередив «Динамо» в турнірній таблиці Прем’єр-ліги

Команда Роберто Де Дзербі здобула вольову перемогу над «Львовом»

Донецький «Шахтар» через участь у Лізі чемпіонів, де у вівторок, 7 грудня, проведе останній матч групового турніру проти «Шерифа», матч 17-го туру чемпіонату України проводив раніше інших лідерів Прем’єр-ліги. До них у гості завітав «Львів» і трохи змусив «гірників» понервувати. Самі львів’яни відкрили рахунок: на початку зустрічі влучного удару з-за меж штрафного завдав Ернест.

«Шахтар» відігрався на останній хвилині першого тайму. М’яч забив Тете. Для бразильця цей м'яч став дев’ятим у сезоні й він встановив за голами особистий рекорд.

«Львів» ще трохи пручався, але інтрига вмерла на 77-й хвилині, коли слідом за Педрінью відзначився Бондаренко. Ще за кілька хвилин гості залишилися в меншості, і в кінцівці Марлос, Степаненко і Конопля добили суперників – 6:1.

«Шахтар» обійшов «Динамо» в турнірній таблиці. Киянам завтра належить провести непростий матч у Рівному проти «Вереса».

У 17 турі також зустрічаються: «Дніпро-1» – «Чорноморець», «Зоря» – «Інгулець», «Рух» – «Ворскла», «Десна» – «Маріуполь», «Олександрія» – «Минай», «Металіст 1925» – «Колос».

Турнірна таблиця