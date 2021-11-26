Помер останній тренер, який зробив українську команду чемпіоном СРСР із футболу
Герман Зонін з «Зорею» став єдиним, хто вигравав першість Союзу з провінційною командою
У віці 95 років пішов з життя колишній тренер луганської «Зорі» Герман Зонін. Він є єдиним, хто вигравав чемпіонат СРСР з футболу з провінційноїю командою.
1972 року його інтереси і інтереси партійних працівників Луганська збіглися. На команду виділяли великі кошти, а Зонін збирав талановитих футболістів. «Зоря» стала чемпіоном, а її провідні гравці Ткаченко, Журавльов, Куксов, Морозов, Онищенко згодом виступали за збірну, а останній з перелічених в складі «Динамо» став волобарем Кубку кубків і Суперкубка УЄФА.
Зонін залишався останнім, хто перемагав з українськими командами у чемпіонатах СРСР з футболу.
Успіх з «Зорею» став єдиним в тренерській кар'єрі Зоніна у футболі.
Раніше Україна отримала потужного і рівного суперника в плей-оф чемпіонату світу з футболу.
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