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    Помер останній тренер, який зробив українську команду чемпіоном СРСР із футболу

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    Помер останній тренер, який зробив українську команду чемпіоном СРСР із футболу
    фото з відкритих джерел

    Герман Зонін з «Зорею» став єдиним, хто вигравав першість Союзу з провінційною командою

    У віці 95 років пішов з життя колишній тренер луганської «Зорі» Герман Зонін. Він є єдиним, хто вигравав чемпіонат СРСР з футболу з провінційноїю командою.

    1972 року його інтереси і інтереси партійних працівників Луганська збіглися. На команду виділяли великі кошти, а Зонін збирав талановитих футболістів. «Зоря» стала чемпіоном, а її провідні гравці Ткаченко, Журавльов, Куксов, Морозов, Онищенко згодом виступали за збірну, а останній з перелічених в складі «Динамо» став волобарем Кубку кубків і Суперкубка УЄФА.

    Зонін залишався останнім, хто перемагав з українськими командами у чемпіонатах СРСР з футболу.

    Успіх з «Зорею» став єдиним в тренерській кар'єрі Зоніна у футболі.

    Раніше Україна отримала потужного і рівного суперника в плей-оф чемпіонату світу з футболу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Герман Зонін
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    Помер останній тренер, який зробив українську команду чемпіоном СРСР із футболу