Герман Зонін з «Зорею» став єдиним, хто вигравав першість Союзу з провінційною командою

У віці 95 років пішов з життя колишній тренер луганської «Зорі» Герман Зонін. Він є єдиним, хто вигравав чемпіонат СРСР з футболу з провінційноїю командою.

1972 року його інтереси і інтереси партійних працівників Луганська збіглися. На команду виділяли великі кошти, а Зонін збирав талановитих футболістів. «Зоря» стала чемпіоном, а її провідні гравці Ткаченко, Журавльов, Куксов, Морозов, Онищенко згодом виступали за збірну, а останній з перелічених в складі «Динамо» став волобарем Кубку кубків і Суперкубка УЄФА.

Зонін залишався останнім, хто перемагав з українськими командами у чемпіонатах СРСР з футболу.

Успіх з «Зорею» став єдиним в тренерській кар'єрі Зоніна у футболі.

Раніше Україна отримала потужного і рівного суперника в плей-оф чемпіонату світу з футболу.



