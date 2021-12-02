«Ліверпуль» оновив рекорди Прем’єр-ліги, один з яких тримався з позаминулого століття

Команда Юргена Клоппа забиває не менше двох м’ячів за матч протягом 14 матчів

Один з лідерів чемпіонату Англії «Ліверпуль» завдав розгромної поразки «Евертону» в грі 14-го туру Прем’єр-ліги. «Червоні» перемогли в дербі – 4:1.

«Ліверпуль» став першою командою турніру, яка забиває не менше двох голів протягом 18 матчів поспіль. Автором попереднього рекорду був «Сандерленд», який у 1927 році забивав не менше двох м'ячів у 17 іграх поспіль. Про це повідомляє liverpool.com.

Серія результативних матчів «Ліверпуля» розпочалася 12 вересня, коли команда Юргена Клоппа в гостях взяла гору над «Лідсом» з рахунком 3:0. З того часу «червоні» забили суперникам 57 м'ячів.

Також «Ліверпуль» у 14 іграх поспіль забиває не менше двох м'ячів на виїзді, що дозволило «мерсісайдцям» покращити досягнення «Престона» в сезоні-1888/89.

«Ліверпуль» зараз у середньому забиває три м'ячі у кожній грі Прем'єр-ліги.

Трійка лідерів чемпіонату відірвалася від переслідувачів. У «Челсі» – 33 очки, «Манчестер Сіті» – 32, «Ліверпуля» – 31, «Вест Гема» – 24, «Арсенала» – 23.