  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Ліверпуль» оновив рекорди Прем’єр-ліги, один з яких тримався з позаминулого століття

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &nbsp;&laquo;Ліверпуль&raquo; демонструє видовищну гру - «Ліверпуль» оновив рекорди Прем’єр-ліги, один з яких тримався з позаминулого століття

     «Ліверпуль» демонструє видовищну гру

    фото з відкритих джерел

    Команда Юргена Клоппа забиває не менше двох м’ячів за матч протягом 14 матчів

    Один з лідерів чемпіонату Англії «Ліверпуль» завдав розгромної поразки «Евертону» в грі 14-го туру Прем’єр-ліги. «Червоні» перемогли в дербі – 4:1.

    «Ліверпуль» став першою командою турніру, яка забиває не менше двох голів протягом 18 матчів поспіль. Автором попереднього рекорду був «Сандерленд», який у 1927 році забивав не менше двох м'ячів у 17 іграх поспіль. Про це повідомляє liverpool.com.

    Серія результативних матчів «Ліверпуля» розпочалася 12 вересня, коли команда Юргена Клоппа в гостях взяла гору над «Лідсом» з рахунком 3:0. З того часу «червоні» забили суперникам 57 м'ячів.

    Також «Ліверпуль» у 14 іграх поспіль забиває не менше двох м'ячів на виїзді, що дозволило «мерсісайдцям» покращити досягнення «Престона» в сезоні-1888/89.

    «Ліверпуль» зараз у середньому забиває три м'ячі у кожній грі Прем'єр-ліги.

    Трійка лідерів чемпіонату відірвалася від переслідувачів. У «Челсі» – 33 очки, «Манчестер Сіті» – 32, «Ліверпуля» – 31, «Вест Гема» – 24, «Арсенала» – 23.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль ФК «Евертон»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Ліверпуль» оновив рекорди Прем’єр-ліги, один з яких тримався з позаминулого століття