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    В збірній України з біатлону визначилася яскрава лідерка

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    Юлія Джима на старті сезону демонструє найкращі результати серед українок - В збірній України з біатлону визначилася яскрава лідерка
    Юлія Джима на старті сезону демонструє найкращі результати серед українок
    фото з відкритих джерел

    На другому етапі Кубку світу Юлія Джима на хвилину випередила в спринтерській гонці Дар’ю Блашко

    Етап Кубку світу з біатлону в Естерсунді стартував зі спринту і визначив лідерку збірної України. Всі наші жінки були влучними на вогневих рубежах, проте на лижні Юлія Джима була набагато кращою за партнерок по команді.

    Киянка фінішувала 19-ю і стала єдиною з українок, хто має шанс поборотися за нагороди в гонці переслідування. Дар’я Блашко показала 49-й результат, Валя Семеренко – 60-й, Олена Білосюк (Підгрушна) – 66-й, Віта Семеренко – 77-й. При цьому всі наші біатлоністки, окрім Білосюк, зробили по одному промаху. В Олени їх було два.

    А перемогу в спринті здобула Ліза Тереза Хаузер з Австрії. Вона єдина з призерок, хто відстрілявся без промахів. На лижні найкращою стала молодша сестра олімпійської чемпіонки Ханни Еберг – Ельвіра Карін. З двома хибами вона поступилася переможниці лише 12,5 секунди. Третьою стала білоруска Ганна Сола (1 хиба і 14,4 секунди відставання).

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    Теги: біатлон Олена Підгрушна Валентина Семеренко Юлія Джима
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    В збірній України з біатлону визначилася яскрава лідерка