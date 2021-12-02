В збірній України з біатлону визначилася яскрава лідерка

На другому етапі Кубку світу Юлія Джима на хвилину випередила в спринтерській гонці Дар’ю Блашко

Етап Кубку світу з біатлону в Естерсунді стартував зі спринту і визначив лідерку збірної України. Всі наші жінки були влучними на вогневих рубежах, проте на лижні Юлія Джима була набагато кращою за партнерок по команді.

Киянка фінішувала 19-ю і стала єдиною з українок, хто має шанс поборотися за нагороди в гонці переслідування. Дар’я Блашко показала 49-й результат, Валя Семеренко – 60-й, Олена Білосюк (Підгрушна) – 66-й, Віта Семеренко – 77-й. При цьому всі наші біатлоністки, окрім Білосюк, зробили по одному промаху. В Олени їх було два.

А перемогу в спринті здобула Ліза Тереза Хаузер з Австрії. Вона єдина з призерок, хто відстрілявся без промахів. На лижні найкращою стала молодша сестра олімпійської чемпіонки Ханни Еберг – Ельвіра Карін. З двома хибами вона поступилася переможниці лише 12,5 секунди. Третьою стала білоруска Ганна Сола (1 хиба і 14,4 секунди відставання).