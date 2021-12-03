Новий тренер «Манчестер Юнайтед» розповів про вплив на нього Валерія Лобановського

Ральф Рангнік був вражений тренуваннями київського «Динамо»

Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангнік, який приступив до виконання обов’язків після перемоги «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом» (3:2), розповів, як на його тренерські погляди вплинув Валерій Лобановський.

«Коли я вперше став тренером у рідному місті Бакнанг, ми грали проти київського «Динамо» Валерія Лобановського. Тоді через кожні 10 хвилин мені доводилося перераховувати гравців на полі, бо здавалося, що у команди Лобановського футболістів більше, ніж у моєї.

Після гри я за допомогою перекладача розмовляв із українським тренером. Він сказав мені, що вони тренуються так щодня, щоразу пресингуючи по всьому полю», – наводить слова Рангніка офіційний сайт «Манчестер Юнайтед».

Ральф Рангнік буде виконувати обов’язки головного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершення нинішнього сезону.

Нагадаємо, учора нападник «МЮ» Кріштіану Роналду перетнув межу у 800 голів за кар’єру.

Ральф Рангнік зробив собі ім'я, тренуючи «Шальке», «Зальцсбург» і «Лейпциг». Ставав переможцем Кубку Німеччини, чемпіоном Австрії, а також підняв «Лейпциг» в першу Бундеслігу і зробив його там одним з провідних клубів.