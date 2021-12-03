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    Новий тренер «Манчестер Юнайтед» розповів про вплив на нього Валерія Лобановського

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    Ральф Рангнік засвоїв урок Валерія Лобановського - Новий тренер «Манчестер Юнайтед» розповів про вплив на нього Валерія Лобановського
    Ральф Рангнік засвоїв урок Валерія Лобановського
    фото з відкритих джерел

    Ральф Рангнік був вражений тренуваннями київського «Динамо»

    Головний тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангнік, який приступив до виконання обов’язків після перемоги «Манчестер Юнайтед» над «Арсеналом» (3:2), розповів, як на його тренерські погляди вплинув Валерій Лобановський.

    «Коли я вперше став тренером у рідному місті Бакнанг, ми грали проти київського «Динамо» Валерія Лобановського. Тоді через кожні 10 хвилин мені доводилося перераховувати гравців на полі, бо здавалося, що у команди Лобановського футболістів більше, ніж у моєї.

    Після гри я за допомогою перекладача розмовляв із українським тренером. Він сказав мені, що вони тренуються так щодня, щоразу пресингуючи по всьому полю», – наводить слова Рангніка офіційний сайт «Манчестер Юнайтед».

    Ральф Рангнік буде виконувати обов’язки головного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершення нинішнього сезону.

    Нагадаємо, учора нападник «МЮ» Кріштіану Роналду перетнув межу у 800 голів за кар’єру.

    Ральф Рангнік зробив собі ім'я, тренуючи «Шальке», «Зальцсбург» і «Лейпциг». Ставав переможцем Кубку Німеччини, чемпіоном Австрії, а також підняв «Лейпциг» в першу Бундеслігу і зробив його там одним з провідних клубів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Манчестер Юнайтед Валерій Лобановський
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    Новий тренер «Манчестер Юнайтед» розповів про вплив на нього Валерія Лобановського