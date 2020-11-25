«Шахтар» програв «Боруссії» в Лізі чемпіонів із загальним рахунком 0:10 (відео)

Андрій П'ятов провів провальний матч. Як і команда, в якій він капітан, загалом

Чемпіон України принизливо програв сьомій команді німецької Бундесліги

Донецький «Шахтар» зазнав другої у чотирьох матчах групового турніру Ліги чемпіонів поразки. На виїзді сьомій команді німецької Бундесліги чемпіони України поступилися 0:4 і з урахуванням фіаско 0:6 у Києві програли двоматчеве протистояння 0:10. І то ще велике щастя. Бо після 3:0 у першому таймі в другій половині домашнього поєдинку ґладбахці відверто зупинилися.

«Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 4:0

Голи: 1:0 – Ларс Штіндль (17, з пенальті). 2:0 – Ніколас Ельведі (34). 3:0 – Бріль Емболо (45+1). 4:0 – Оскар Вендт (77)

«Боруссія»: Ян Зоммер – Штефан Ляйнер, Маттіас Ґінтер, Ельведі, Оскар Вендт – Нойгаус (Деніс Закарія, 69), Крістоф Крамер, Валентіно Лазаро (Патрік Геррманн, 69) – Маркус Тюрам (Ібрагіма Траоре, 84), Ларс Штіндль (к) (Ласло Бенеш, 81), Емболо (Алессан Плеа, 69). Тренер – Марко Розе

«Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко – Марлос (Маркос Антоніо, 71), Тарас Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 81) – Тете, Жуніор Мораєш, Манор Соломон (Фернандо, 59). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Джюнейт Чакир – Багаттін Дуран, Тарік Онґюн (усі – Туреччина)

Попередження: Валентіно Лазаро (48), Штефан Ляйнер (90+1) – Тарас Степаненко (45)

25 листопада. Менхенґладбах. «Боруссія-Парк». Без глядачів

1:0 – Ларс Штіндль (17, з пенальті)

2:0 – Ніколас Ельведі (34)

3:0 – Бріль Емболо (45+1)

4:0 – Оскар Вендт (77)

Таким чином, «Шахтар» з чотирма очками в активі наразі ділить друге-третє місця в групі з мадридським «Реалом». Правда, команда Зінедіна Зідана в ці хвилини грає на виїзді з міланським «Інтером», у якого два очка. «Боруссія» завдяки двом перемогам над «Шахтарем» набрав вісім пунктів і впевнено очолює групу.