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    «Шахтар» програв «Боруссії» в Лізі чемпіонів із загальним рахунком 0:10 (відео)

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    Андрій П'ятов провів провальний матч. Як і команда, в якій він капітан, загалом - «Шахтар» програв «Боруссії» в Лізі чемпіонів із загальним рахунком 0:10 (відео)
    Андрій П'ятов провів провальний матч. Як і команда, в якій він капітан, загалом
    Світлина - Soccerstand

    Чемпіон України принизливо програв сьомій команді німецької Бундесліги

    Донецький «Шахтар» зазнав другої у чотирьох матчах групового турніру Ліги чемпіонів поразки. На виїзді сьомій команді німецької Бундесліги чемпіони України поступилися 0:4 і з урахуванням фіаско 0:6 у Києві програли двоматчеве протистояння 0:10. І то ще велике щастя. Бо після 3:0 у першому таймі в другій половині домашнього поєдинку ґладбахці відверто зупинилися.

    «Боруссія» (Менхенґладбах, Німеччина) – «Шахтар» (Донецьк, Україна) – 4:0

    Голи: 1:0 – Ларс Штіндль (17, з пенальті). 2:0 – Ніколас Ельведі (34). 3:0 – Бріль Емболо (45+1). 4:0 – Оскар Вендт (77)

    «Боруссія»: Ян Зоммер – Штефан Ляйнер, Маттіас Ґінтер, Ельведі, Оскар Вендт – Нойгаус (Деніс Закарія, 69), Крістоф Крамер, Валентіно Лазаро (Патрік Геррманн, 69) – Маркус Тюрам (Ібрагіма Траоре, 84), Ларс Штіндль (к) (Ласло Бенеш, 81), Емболо (Алессан Плеа, 69). Тренер – Марко Розе

    «Шахтар»: П’ятов (к) – Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко – Марлос (Маркос Антоніо, 71), Тарас Степаненко, Алан Патрік (Майкон, 81) – Тете, Жуніор Мораєш, Манор Соломон (Фернандо, 59). Тренер – Луїш Каштру

    Судді: Джюнейт Чакир – Багаттін Дуран, Тарік Онґюн (усі – Туреччина)

    Попередження: Валентіно Лазаро (48), Штефан Ляйнер (90+1) – Тарас Степаненко (45)

    25 листопада. Менхенґладбах. «Боруссія-Парк». Без глядачів

    1:0 – Ларс Штіндль (17, з пенальті)

    2:0 – Ніколас Ельведі (34)

    3:0 – Бріль Емболо (45+1)

    4:0 – Оскар Вендт (77)

    Таким чином, «Шахтар» з чотирма очками в активі наразі ділить друге-третє місця в групі з мадридським «Реалом». Правда, команда Зінедіна Зідана в ці хвилини грає на виїзді з міланським «Інтером», у якого два очка. «Боруссія» завдяки двом перемогам над «Шахтарем» набрав вісім пунктів і впевнено очолює групу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Тарас Степаненко Андрій П'ятов Тете Сергій Кривцов Микола Матвієнко Майкон Луїш Каштру Додо ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Маттіас Ґінтер Маркус Тюрам Ян Зоммер Ніко Ельведі Бріль Емболо Ларс Штіндль Марко Розе Валентіно Лазаро Штефан Ляйнер Крістоф Крамер Оскар Вендт
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