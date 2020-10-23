«Ворскла» обурена діями «Шахтаря» напередодні очної зустрічі в Прем’єр-лізі



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За добу до матчу невідомо, де полтавці приймуть донеччан Світлина - Футбол24

Донеччани хочуть диктувати, де їм грати виїзний матч

Напередодні старту сьомого туру української футбольної Прем’єр-ліги спалахнув скандал. Полтавська «Ворскла» публічно висловила невдоволення діями керівництва донецького «Шахтаря» напередодні очної зустрічі.

Віце-президент «Ворскли» Олег Лисак через офіційний сайт клубу виступив із заявою про спроби маніпуляції «гірників». Річ у тім, що проведення матчу у Полтаві стало неможливим через потрапляння міста до «червоної» зони карантину. «Ворскла» запропонувала «Шахтарю» провести матч в Олександрії, але «гірники» відмовилися і хочуть, щоб гра відбулася у Києві. Більше того, зі слів Олега Лисака, «Шахтар» має намір обидва матчі чемпіонату з «Ворсклою» зіграти у Києві.

«Вчора почалися якісь незрозумілі для нас гойдалки, нам почали ставити умови, за яких ми маємо їхати на гру з «Шахтарем» до Києва. Якщо так, то готові навіть віддати донеччанам свій готель у Кременчуці. Але ж ми запропонували цілком прийнятний з усіх точок зору, в тому числі маршруту для обох сторін, варіант з КСК «Ніка». Не хочемо, аби нами маніпулювали, щось підлаштовуючи на свій манер. Сподіваємось, УПЛ дасть правильну оцінку ситуації, що склалася, і ми спокійно, без взаємних образ та претензій, зіграємо цей матч в Олександрії, на арені з нормальною інфраструктурою. Ще раз наголошу: ми категорично проти переносу гри в столицю, тим більше, що «Шахтар» наполягає на тому, аби й зустріч другого кола також зіграти в Києві. Змушені будемо звернутися до органів футбольного судочинства», – резюмував Олег Лисак.

Також «Ворскла» опублікувала Витяг із постанови дирекції УПЛ, в якому вказано, що «Шахтар» звернувся до Ліги із проханням не проводити матч на стадіоні «Ніка» через відсутність в Олександрії та Кропивницькому готелів із належним санітарно-епідемічним рівнем.

Зустріч «Ворскла» - «Шахтар» має відбутися завтра, 24 жовтня, о 14:00 у Києві. Полтавці очолюють таблицю разом із «Динамо». Донеччани відстають на два пункти і йдуть третіми.