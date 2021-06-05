«Шахтар» вступив у боротьбу за нападника «Аякса»

Ласіна Траоре може опинитися в українському клубі

На форварда голландського клубу Траоре претендує також італійська «Аталанта»

Віце-чемпіон України донецький «Шахтар» прагне підсилити лінію нападу нападником амстердамського «Аякса» Ласіною Траоре. Про це повідомив італійський журналіст Джанлуїджі Лонгар в своєму «твіттері».

Раніше інтерес до футболіста з Буркіна-Фасо виявляли в італійській «Аталанті», за яку виступають українці Руслан Малиновський і Віктор Коваленко.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 20-річного гравця «Аякса» в €6,5 млн, його контракт з клубом закінчується через рік. Амстердамці розраховують заробити на трансфері не менше € 10 млн.

Лассіна Траоре зіграв за «Аякс» 31 матч, забив 12 голів і віддав 12 результативних передач. За збірну Буркіна-Фасо він забив 5 м'ячів в 14 зустрічах.

Траоре належить цікаве досягнення. 24 жовтня 2020 року в матчі чемпіонату Нідерландів проти «ВВВ-Венло» від забив п’ять м’ячув і віддав три гольові передачі. Сама зустріч завершилася з рахунком 13:0.