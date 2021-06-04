Російську тенісистку затримали в Парижі за договірний матч на «Ролан Гаррос»

Сізікова припустилася двох помилок, коли коефіцієнт на перемогу суперниць був максимальним

Російська тенісистка Яна Сізікова затримана в Парижі через підозри в навмисному програші матчу на турнірі «Ролан Гаррос» у 2020 році, повідомляє газета Parisien.

Cпортсменка була затримана в четвер увечері, коли виходила з сеансу масажу після поразки в матчі парного розряду Відкритого чемпіонату Франції. Сізікова в парі з Катериною Александровою програла дуету Сторм Сандерс/Айла Томлянович 1:6, 1:6 в стартовому матчі.

Росіянка підозрюється в умисному програші матчу в 2020 році. Розслідування почалося ще 1 жовтня минулого року. Прокуратура перевіряла її матч в парі з Медісон Бренгл. Дует програв парі Патриція Марія Ціг/Христина-Андрія Міту. Румунки виграли матч з рахунком 7:6 (10:8), 6:4, проте поліція концентрується на п'ятому геймі другого сету. У ньому Сізікова припустилася двох подвійних помилок у той час, коли обсяг ставок на перемогу Ціг і Міту саме в цьому геймі зашкалював до аномальних за мірками парного тенісу кількох сотень тисяч євро.

На «Ролан Гароос» продовжують боротьбу дві українки. Напередодні Еліна Світоліна і Марта Костюк подолали друге коло змагань.