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    Російську тенісистку затримали в Парижі за договірний матч на «Ролан Гаррос»

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    Яна Сізікова, схоже, догралася - Російську тенісистку затримали в Парижі за договірний матч на «Ролан Гаррос»
    Яна Сізікова, схоже, догралася
    Фото з відкритих джерел

    Сізікова припустилася двох помилок, коли коефіцієнт на перемогу суперниць був максимальним

    Російська тенісистка Яна Сізікова затримана в Парижі через підозри в навмисному програші матчу на турнірі «Ролан Гаррос» у 2020 році, повідомляє газета Parisien.

    Cпортсменка була затримана в четвер увечері, коли виходила з сеансу масажу після поразки в матчі парного розряду Відкритого чемпіонату Франції. Сізікова в парі з Катериною Александровою програла дуету Сторм Сандерс/Айла Томлянович 1:6, 1:6 в стартовому матчі.

    Росіянка підозрюється в умисному програші матчу в 2020 році. Розслідування почалося ще 1 жовтня минулого року. Прокуратура перевіряла її матч в парі з Медісон Бренгл. Дует програв парі Патриція Марія Ціг/Христина-Андрія Міту. Румунки виграли матч з рахунком 7:6 (10:8), 6:4, проте поліція концентрується на п'ятому геймі другого сету. У ньому Сізікова припустилася двох подвійних помилок у той час, коли обсяг ставок на перемогу Ціг і Міту саме в цьому геймі зашкалював до аномальних за мірками парного тенісу кількох сотень тисяч євро.

    На «Ролан Гароос» продовжують боротьбу дві українки. Напередодні Еліна Світоліна і Марта Костюк подолали друге коло змагань.

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    Теги: теніс Ролан Гаррос
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    Російську тенісистку затримали в Парижі за договірний матч на «Ролан Гаррос»