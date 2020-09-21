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    «Шахтар» втратив перші очки в новому чемпіонаті (відео)

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    &laquo;Зоря&raquo; і &laquo;Шахтар&raquo; розійшлися миром - «Шахтар» втратив перші очки в новому чемпіонаті (відео)
    «Зоря» і «Шахтар» розійшлися миром
    Світлина - ФК «Зоря»

    Донеччани ледве уникнули поразки від «Зорі»

    У неділю, 20 вересня, трьома матчами завершився третій тур української футбольної Прем’єр-ліги.

    У центральному поєдинку вікенду луганська «Зоря» і донецький «Шахтар» розійшлися миром – 2:2. Причому ближчими до перемоги були луганці.

    «Шахтар» відкрив рахунок на 17-й хвилині зусиллями Марлоса. Однак дуже швидко Владислав Кочергін (на 20-й хвилині) і Владлен Юрченко з пенальті (на 28-й) вивели «Зорю» вперед. Відігралися «гірники» після удару центрального оборонця Сергія Кривцова на початку другого тайму. Але на тому й усе. Показово, що в кінцівці зустрічі активнішими були саме луганські футболісти, які першими зуміли відібрати в «Шахтаря» очки в чемпіонаті-2020/2021.

    Також перших очкових втрат у другому в проведеному в турнірі поєдинку зазнав закарпатський «Минай». У Києві команда Василя Кобіна програла 0:3 донецькому «Олімпіку». М’ячами у цій зустрічі відзначилися Максим Тейшейра і Шахаб Захеді, який став першим в українських чемпіонатах іранцем, котрий спромігся зробити дубль.

    У заключному поєдинку туру винниківський «Рух» на «Арені Львів» програв 1:2 «Колосу» із Ковалівки. Перемогу гостей визначив дубль Євгена Морозка, який відзначився двічі на початку зустрічі – на 4-й і 20-й хвилинах. Гол престижу «Рух» провів у компенсований до основних 90 хвилин час. Коли Ростислав Русин добив м’яч у ворота після невдало виконаного Даніелем Кондраковим пенальті.

    Таким чином, після трьох турів в українському чемпіонаті залишився лише один клуб, який має стовідсотковий доробок. Полтавська «Ворскла» з дев’ятьма очками очолює таблицю, а київське «Динамо» з сімома іде на другому місці. «Колос», «Олімпік» і «Маріуполь» набрали по шість пунктів. «Шахтар» набрав чотири очки, але найближчою середи, 23 вересня, зіграє пропущений матч першого туру з «Рухом» і матиме змогу наздогнати динамівців.  

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