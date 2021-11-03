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    «Шахтар» зазнав поразки від «Реала» в Юнацькій лізі УЄФА

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    &laquo;Реал&raquo; взяв реванш за поразку в Києві - «Шахтар» зазнав поразки від «Реала» в Юнацькій лізі УЄФА

    «Реал» взяв реванш за поразку в Києві

    Фото з відкритих джерел

    Молодіжна команда «гірників» опустилася на третє місце в турнірній таблиці

    19-річні футболісти донецького «Шахтаря» зазнали другої поразки в груповому турнірі Юнацької ліги УЄФА. У Мадриді вони зустрічалися з однолітками з «Реала» та поступилися з мінімальним рахунком – 0:1.

    У першому таймі команди грали не невисоких швидкостях, відтак створили обмаль моментів для взяття воріт. По перерві гра пожвавішала. З трьох небезпечних моментів біля воріт воротаря «Шахтаря» Пузанкова гравці «Реала» один використали – удар Аранди метрів з 23-х застав голкіпера гостей зненацька.

    «Гірники» намагалися відігралися, одного разу не пощастило Булезі (м‘яч після його удару пройшов поруч зі стійкою), але на гол награли менше господарів.

    Турнірна таблиця

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    Теги: УЄФА ФК «Шахтар» ФК Реал (Мадрид)
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    «Шахтар» зазнав поразки від «Реала» в Юнацькій лізі УЄФА