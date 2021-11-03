«Шахтар» зазнав поразки від «Реала» в Юнацькій лізі УЄФА

Молодіжна команда «гірників» опустилася на третє місце в турнірній таблиці

19-річні футболісти донецького «Шахтаря» зазнали другої поразки в груповому турнірі Юнацької ліги УЄФА. У Мадриді вони зустрічалися з однолітками з «Реала» та поступилися з мінімальним рахунком – 0:1.

У першому таймі команди грали не невисоких швидкостях, відтак створили обмаль моментів для взяття воріт. По перерві гра пожвавішала. З трьох небезпечних моментів біля воріт воротаря «Шахтаря» Пузанкова гравці «Реала» один використали – удар Аранди метрів з 23-х застав голкіпера гостей зненацька.

«Гірники» намагалися відігралися, одного разу не пощастило Булезі (м‘яч після його удару пройшов поруч зі стійкою), але на гол награли менше господарів.

Турнірна таблиця