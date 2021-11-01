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    Колишня дружина рекордсмена збірної Тимощука звинуватила футболіста в контрабанді ікон до Росії

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    Анатолій Тимощук, за словами колишньої дружини, вивіз майно до Росії - Колишня дружина рекордсмена збірної Тимощука звинуватила футболіста в контрабанді ікон до Росії
    Анатолій Тимощук, за словами колишньої дружини, вивіз майно до Росії
    Фото з відкритих джерел

    За словами Навроцької, помічник головного тренера «Зеніту» вивіз до Санкт-Петербурга колекцію на €10 млн

    Надія Навроцька, яка виховує двох дочок від рекордсмена збірної України з футболу Анатолія Тимощука, розповіла, що колишній гравець, який зараз працює помічником головного тренера «Зеніту», вивіз до Санкт-Петербурга колекцію ікон на €10 млн.

    «Він зайнявся контрабандою в особливо великому розмірі, близько €10 млн. Тимощук вивіз ікони до Росії. Він колись розповідав, що це українське надбання і таке інше. Але вивіз їх до Росії, і вони перебувають у підвалі його квартири на Крестовському острові, – заявила Надія Навроцька в інтерв'ю fanday. – В Україні, якщо є гроші та «рєшали» за спиною, то можна все – і кордон відкрити на мільйони, і вивезти все, що хочеш. У нас правила та закони лише для простих людей. А з Донецька теж Тимощук вивіз через свої зв’язки наше майно, все, що міг, до Росії».

    Навроцька і Тимощук розлучилися після 16 років подружнього життя.

    Анатолій Тимощук виступав за «Волинь», «Шахтар», «Зеніт», «Баварію» та «Кайрат». Провів рекордні 144 матчі за збірну України.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Зеніт Анатолій Тимощук
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    Колишня дружина рекордсмена збірної Тимощука звинуватила футболіста в контрабанді ікон до Росії