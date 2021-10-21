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    УЄФА назвав найкращі голи третього туру Ліги чемпіонів (відео)

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    Вінісіус Жуніор забив найкращий гол у третьому турі Ліги чемпіонів - УЄФА назвав найкращі голи третього туру Ліги чемпіонів (відео)
    Вінісіус Жуніор забив найкращий гол у третьому турі Ліги чемпіонів
    Фото: УЄФА

    Найефектнішим вийшов м’яч, забитий Вінісіусом у ворота «Шахтаря»

    У третьому турі групового турніру Ліги чемпіонів футболісти забивали голи на будь-який смак. Багато м’ячів влітали у ворота після ударів з льоту. Кілька з них потрапили до п’ятірки найкращих. А найефектнішим став гол нападника «Реала» Вінісуса Жуніора. 21-річний лівий вінгер обіграв чи не половину команди донецького «Шахтаря» і поцілив у верхній кут воріт Анатолія Трубіна.

    Окрім Жуніора, також на визнання претендували результативні удари нападника «Інтера» Едіна Джеко (у матчі з «Шерифом»), хавбека «Ліверпуля» Набі Кейта (у грі з «Атлетико») та півзахисника «Спортінга» Пауліньо (у матчі з «Бешикташем»).

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    Відзначимо, що три команди ще не забили жодного м’яча в груповому турнірі. Це «Шахтар», «Динамо» і «Мальме».

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    Теги: УЄФА Instagram Пауліньо
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    УЄФА назвав найкращі голи третього туру Ліги чемпіонів (відео)