Молодь «Динамо» розтрощила «Барселону» в Юнацькій лізі УЄФА

Самба Ділло відзначився дублем у матчі з однолітками з «Барселони»

За два тури до фінішу кияни забезпечили собі місце в плей-оф

Київське «Динамо» здобуло важливу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА. 19-річні футболісти столичного клубу здобула переконливу перемогу над однолітками з «Барселони» – 4:1. Ця перемога стала третьою для команди Ігоря Костюка і з 10 очками вони очолюють турнірну таблицю.

В турнірі, нагадаємо, переможець групи потрапляю в 1/8 фіналу. Команда, яка посяде друге місце, вийде до 1/16.

Кияни дуже потужно проводять турнір. Вже в третьому матчі вони забивають чотири м’ячі. Сьогодні початок розгрому поклав Самба Діалло. Іспанці, втім, швидко відігралися і мали кілька нагод вийти вперед у рахунку. «Динамо» допомогло вилучення в складі «Барселони» під завісу першого тайму. Отримавши чисельну перевагу, українська команда взяла гру під свій контроль і забила ще тричі. Відзначилися Попов, Дячук і знову Діалло.

В наступному турі «Динамо» прийме «Баварію». Німці в паралельному матчі після першого тайму поступаються «Бенфіці» – 0:2.

За два тури до фінішу групового турніру «Динамо» вийшло в плей-оф. Залишилося визначити, з якого місця воно туди потрапить.