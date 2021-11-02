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    Усик отримав чемпіонський пояс за версією WBO (відео)

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    Олександр Усик отримав перший чемпіонський пояс - Усик отримав чемпіонський пояс за версією WBO (відео)
    Олександр Усик отримав перший чемпіонський пояс
    Фото з відкритих джерел

    Олександр похвалився трофеєм у соцмережах

    Український боксер Олександр Усик, який у вересні відібрав чемпіонські титули WBA Super, IBF, WBO у британця Ентоні Джошуа, нарешті отримав один із трофеїв. Формально це не ті ж пояси, які належали британцю – ті залишилися в Джошуа на згадку.

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    Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

    На свої сторінці в соцмережах Усик показав чемпіонський пояс за версією WBO. Боксер ламаною англійською нагадав, що раніше вже володів таким же поясом, але дивізіоном нижче: «Хевівейт! Слухайте, чуваки! Хевівейт! Це не крузервейт, це хевівет! О так!»

    Усик і Джошуа проведуть реванш. Дата бою ще не узгоджена, але він пройде не пізніше квітня наступного року.

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    Теги: IBF WBO Ентоні Джошуа
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    Усик отримав чемпіонський пояс за версією WBO (відео)