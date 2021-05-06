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    Після поразки від «Челсі» «Реал» виставив свого лідера на трансфер

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    Азар догрався... - Після поразки від «Челсі» «Реал» виставив свого лідера на трансфер
    Азар догрався...
    Фото з відкритих джерел

    Поведінка Азара в Лондоні викликала незадоволення у вболівальників

    Нападник мадридського «Реала» Еден Азар, ймовірно, залишить команду в літнє трансферне вікно. Атакуючий півзахисник у команді більше лікується, ніж грає.

    Як повідомляється в «твіттері» El Chiringuito TV, «Королівський клуб» виставив 30-річного бельгійського футболіста на трансфер напередодні міжсезоння.

    Напередодні «Реал» програв «Челсі», за який раніше виступав Азар, в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів (0:2) і вилетів з турніру. Після закінчення зустрічі Еден в гарному настрої спілкувався зі своїми колишніми одноклубниками. Вболівальників «вершкових» ці кадри розлютили.

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    Азар перейшов у «Реал» влітку 2019 роки за €115 млн. До цього він сім років захищав кольори «Челсі», а на початку кар'єри грав за «Лілль». У нинішньому сезоні форвард взяв участь в 11 матчах іспанської Прімери, забив два голи і віддав одну результативну передачу.

    За час перебування в «Реалі» Азар зазнав 10 травм.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)
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