Після поразки від «Челсі» «Реал» виставив свого лідера на трансфер

Поведінка Азара в Лондоні викликала незадоволення у вболівальників

Нападник мадридського «Реала» Еден Азар, ймовірно, залишить команду в літнє трансферне вікно. Атакуючий півзахисник у команді більше лікується, ніж грає.

Як повідомляється в «твіттері» El Chiringuito TV, «Королівський клуб» виставив 30-річного бельгійського футболіста на трансфер напередодні міжсезоння.

Напередодні «Реал» програв «Челсі», за який раніше виступав Азар, в матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів (0:2) і вилетів з турніру. Після закінчення зустрічі Еден в гарному настрої спілкувався зі своїми колишніми одноклубниками. Вболівальників «вершкових» ці кадри розлютили.

Азар перейшов у «Реал» влітку 2019 роки за €115 млн. До цього він сім років захищав кольори «Челсі», а на початку кар'єри грав за «Лілль». У нинішньому сезоні форвард взяв участь в 11 матчах іспанської Прімери, забив два голи і віддав одну результативну передачу.

За час перебування в «Реалі» Азар зазнав 10 травм.