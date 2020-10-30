Ще один воротар «Динамо» і п'ять співробітників клубу здали позитивні тести на коронавірус

Напередодні завтрашнього матчу проти СК «Дніпра-1» кияни залишилися без двох основних воротарів

Слідом за оборонцем Віталієм Миколенком і голкіпером Георгієм Бущаном ще один гравець «Динамо» отримав позитивний тест на коронавірус.

Вже після повернення команди з Угорщини, де «Динамо» проводило матч другого туру Ліги чемпіонів проти «Ференцвароша», позитивний тест на Covid-19 здав воротар киян Денис Бойко, який зіграв проти угорців усі 90 хвилин.

Крім того, за наявною інформацією, ще п'ять позитивних тестів на коронавірус були виявлені у співробітників бази киян у Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в столичному клубі.

Нагадаємо, що в найближчому турі української Прем’єр-ліги 31 жовтня «Динамо» має зіграти проти «Дніпра-1». Початок зустрічі – о 19:30.