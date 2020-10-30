  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ще один воротар «Динамо» і п'ять співробітників клубу здали позитивні тести на коронавірус

    • Розсилка
    Денис Бойко попвнив статистику хворих на коронавірус - Ще один воротар «Динамо» і п'ять співробітників клубу здали позитивні тести на коронавірус
    Денис Бойко попвнив статистику хворих на коронавірус
    Світлина - UA-Футбол

    Напередодні завтрашнього матчу проти СК «Дніпра-1» кияни залишилися без двох основних воротарів

    Слідом за оборонцем Віталієм Миколенком і голкіпером Георгієм Бущаном ще один гравець «Динамо» отримав позитивний тест на коронавірус.

    Вже після повернення команди з Угорщини, де «Динамо» проводило матч другого туру Ліги чемпіонів проти «Ференцвароша», позитивний тест на Covid-19 здав воротар киян Денис Бойко, який зіграв проти угорців усі 90 хвилин.

    Крім того, за наявною інформацією, ще п'ять позитивних тестів на коронавірус були виявлені у співробітників бази киян у Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в столичному клубі.

    Нагадаємо, що в найближчому турі української Прем’єр-ліги 31 жовтня «Динамо» має зіграти проти «Дніпра-1». Початок зустрічі – о 19:30.

     Читайте також: Ліга чемпіонів. «Челсі» познущався над російським клубом на його полі (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Денис Бойко СК «Дніпро-1» коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies