Ліга чемпіонів. «Челсі» познущався над російським клубом на його полі (відео)



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Розгром російського клубу розпочав Каллум Гадсон-Одої Світлина - Soccerstand

Ще в одному матчі прогнозовану перемогу здобув «Парі Сен-Жермен»

Відбулися перших два матчі середи, 28 жовтня, у рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Прогнозовані перемоги здобули «Парі Сен-Жермен» і «Челсі».

«Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 0:2

Голи: 0:1 – Мойзе Кен (64). 0:2 – Мойзе Кен (79)

«Краснодар» (РФ) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:4

Голи: 0:1 – Каллум Гадсон-Одої (37). 0:2 – Тімо Вернер (76, з пенальті). 0:3 – Гакім Зієш (79). 0:4 – Крістіан Пулішіч (90)

На 14-й хвилині Жоржіньо («Челсі») не реалізував пенальті

Нагадаємо, що вчора донецький «Шахтар» у рамках другого туру Ліги чемпіонів не програв у грі з міланським «Інтером» і очолив свою групу.

В ці хвилини команда київського «Динамо» перемагає в матчі проти «Ференцвароша» в Будапешті.

Також у ці хвилини проводять свої матчі суперники «ПСЖ» і «Челсі».