  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга чемпіонів. «Челсі» познущався над російським клубом на його полі (відео)

    • Розсилка
    Розгром російського клубу розпочав Каллум Гадсон-Одої - Ліга чемпіонів. «Челсі» познущався над російським клубом на його полі (відео)
    Розгром російського клубу розпочав Каллум Гадсон-Одої
    Світлина - Soccerstand

    Ще в одному матчі прогнозовану перемогу здобув «Парі Сен-Жермен»

    Відбулися перших два матчі середи, 28 жовтня, у рамках другого туру групового турніру Ліги чемпіонів. Прогнозовані перемоги здобули «Парі Сен-Жермен» і «Челсі».

    «Істамбул Башакшехір» (Туреччина) – «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) – 0:2

    Голи: 0:1 – Мойзе Кен (64). 0:2 – Мойзе Кен (79)

    «Краснодар» (РФ) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:4

    Голи: 0:1 – Каллум Гадсон-Одої (37). 0:2 – Тімо Вернер (76, з пенальті). 0:3 – Гакім Зієш (79). 0:4 – Крістіан Пулішіч (90)

    На 14-й хвилині Жоржіньо («Челсі») не реалізував пенальті

    Нагадаємо, що вчора донецький «Шахтар» у рамках другого туру Ліги чемпіонів не програв у грі з міланським «Інтером» і очолив свою групу.

    В ці хвилини команда київського «Динамо» перемагає в матчі проти «Ференцвароша» в Будапешті.

    Також у ці хвилини проводять свої матчі суперники «ПСЖ» і «Челсі».

     Читайте також: Ліга чемпіонів. «Баварія» спокійно обіграла у Москві «Локомотив» (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі Жоржіньо Каллум Гадсон-Одої ФК Парі Сен-Жермен ФК Краснодар Мойзе Кен ФК «Істамбул Башакшехір» Крістіан Пулішіч Тімо Вернер Гакім Зієш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies