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    45 років тому київське «Динамо» виграло Суперкубок УЄФА. Відео голів у ворота «Баварії»

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    Тренери Валерій Лобановський і Олег Базилевич разом із капітаном Михайлом Фоменком під час нагородження - 45 років тому київське «Динамо» виграло Суперкубок УЄФА. Відео голів у ворота «Баварії»
    Тренери Валерій Лобановський і Олег Базилевич разом із капітаном Михайлом Фоменком під час нагородження
    Світлина з архіву

    Трофей киянам приніс дубль Олега Блохіна

    Рівно 45 років тому, 6 жовтня 1975 року, київське «Динамо» здобуло Суперкубок УЄФА.

    Після виїзної перемоги 1:0 кияни за присутності 102 тисяч глядачів перемогли володаря Кубка чемпіонів, мюнхенську «Баварію» – 2:0.

    Обидва м’ячі забив автор єдиного голу в першому матчі – Олег Блохін: на 44-й хвилині він втік від свого опікуна Ганса-Ґеорґа Шварценбека і пробив у дальній кут, а на 53-й вразив ворота ударом зі штрафного.

    «Динамо» (Київ, Україна) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 2:0

    Голи: 1:0 – Блохін (44). 2:0 – Блохін (53)

    «Динамо»: Рудаков – Трошкін, Фоменко (к), Решко, Валерій Зуєв – Мунтян, Коньков, Веремеєв, Буряк – Володимир Онищенко, Блохін. Тренери – Валерій Лобановський і Олег Базилевич

    «Баварія»: Зепп Майєр – Горсманн, Шварценбек, Беккенбауер (к), Дюрнберґер (Йонні Гансен, 70) – Франц Рот, Йозеф Вайс, Людвіґ Шустер (Конні Торстенссон, 78), Юпп Каппельманн – Карл-Гайнц Румменіґе, Вундер. Тренер – Деттмар Крамер

    Арбітр: Доґан Бабаджан (Туреччина)

    6 жовтня 1975-го. Київ. Республіканський стадіон. 102 000 глядачів

    Зуважимо, що з тріумфаторів Суперкубка до наших днів не дожили воротар Євген Рудаков, оборонці Володимир Трошкін, Віктор Матвієнко, Валерій Зуєв, хавбек Віктор Колотов і тренери Валерій Лобановський та Олег Базилевич.

    Нагадаємо, що у матчі за Суперкубок УЄФА «Динамо» змогло зіграти, спершу вигравши інший трофей – Кубок володарів кубків.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок ФК «Динамо» ФК Баварія Олег Блохін Валерій Лобановський Михайло Фоменко Стефан Решко Володимир Мунтян Анатолій Коньков Леонід Буряк Олег Базилевич Євген Рудаков Володимир Онищенко Володимир Трошкін (футболіст) Володимир Веремеєв Зепп Майєр Франц Беккенбауер Удо Горсманн Ґеорґ Шварценбек Бернд Дюрнберґер Валерій Зуєв Франц Рот Йозеф Вайс Юпп Каппельманн Карл-Гайнц Румменіґе Клаус Вундер Деттмар Крамер Йонні Гансен Людвіґ Шустер Конні Торстенссон
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