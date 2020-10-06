45 років тому київське «Динамо» виграло Суперкубок УЄФА. Відео голів у ворота «Баварії»



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Тренери Валерій Лобановський і Олег Базилевич разом із капітаном Михайлом Фоменком під час нагородження Світлина з архіву

Трофей киянам приніс дубль Олега Блохіна

Рівно 45 років тому, 6 жовтня 1975 року, київське «Динамо» здобуло Суперкубок УЄФА.

Після виїзної перемоги 1:0 кияни за присутності 102 тисяч глядачів перемогли володаря Кубка чемпіонів, мюнхенську «Баварію» – 2:0.

Обидва м’ячі забив автор єдиного голу в першому матчі – Олег Блохін: на 44-й хвилині він втік від свого опікуна Ганса-Ґеорґа Шварценбека і пробив у дальній кут, а на 53-й вразив ворота ударом зі штрафного.

«Динамо» (Київ, Україна) – «Баварія» (Мюнхен, Німеччина) – 2:0

Голи: 1:0 – Блохін (44). 2:0 – Блохін (53)

«Динамо»: Рудаков – Трошкін, Фоменко (к), Решко, Валерій Зуєв – Мунтян, Коньков, Веремеєв, Буряк – Володимир Онищенко, Блохін. Тренери – Валерій Лобановський і Олег Базилевич

«Баварія»: Зепп Майєр – Горсманн, Шварценбек, Беккенбауер (к), Дюрнберґер (Йонні Гансен, 70) – Франц Рот, Йозеф Вайс, Людвіґ Шустер (Конні Торстенссон, 78), Юпп Каппельманн – Карл-Гайнц Румменіґе, Вундер. Тренер – Деттмар Крамер

Арбітр: Доґан Бабаджан (Туреччина)

6 жовтня 1975-го. Київ. Республіканський стадіон. 102 000 глядачів

Зуважимо, що з тріумфаторів Суперкубка до наших днів не дожили воротар Євген Рудаков, оборонці Володимир Трошкін, Віктор Матвієнко, Валерій Зуєв, хавбек Віктор Колотов і тренери Валерій Лобановський та Олег Базилевич.

Нагадаємо, що у матчі за Суперкубок УЄФА «Динамо» змогло зіграти, спершу вигравши інший трофей – Кубок володарів кубків.