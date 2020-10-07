«Динамо» перед закриттям трансферного вікна підписало контракт з вихованцем «Карпат»



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Володимир Костевич підписав з киянами контракт на три роки

27-річний лівий оборонець Володимир Костевич за годину до закриття трансферного вікна, 6 жовтня близько 23:00 підписав угоду з київським «Динамо». Термін угоди складає три роки.

Володимир народився 23 жовтня 1992 року в селі Деревня Жовквівського району на Львівщині і є вихованцем львівських «Карпат», за основний склад яких у 2010-2016 роках провів 85 матчів і забив 4 м’ячі.

У 2017 році Костевич підписав контракт із познанським «Лехом і провів у польській Екстраклясі понині 100 матчів. У яких провів 1 м’яч.

Вітальна листівка Володимирові Костевичу

За молодіжну збірну України Володимир у 2013-2014 роках зіграв 7 матчів.

Вперше розмови про перехід Костевича в «Динамо» точилися в 2015-2016 роках, коли гравець ще представляв «Карпати».