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    «Динамо» перед закриттям трансферного вікна підписало контракт з вихованцем «Карпат»

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    Вперше на перегляд до Мірчі Луческу Володимир Костевич приїздив ще улітку - «Динамо» перед закриттям трансферного вікна підписало контракт з вихованцем «Карпат»
    Вперше на перегляд до Мірчі Луческу Володимир Костевич приїздив ще улітку
    Світлина - lechpoznan.pl

    Володимир Костевич підписав з киянами контракт на три роки

    27-річний лівий оборонець Володимир Костевич за годину до закриття трансферного вікна, 6 жовтня близько 23:00 підписав угоду з київським «Динамо». Термін угоди складає три роки.

    Володимир народився 23 жовтня 1992 року в селі Деревня Жовквівського району на Львівщині і є вихованцем львівських «Карпат», за основний склад яких у 2010-2016 роках провів 85 матчів і забив 4 м’ячі.

    У 2017 році Костевич підписав контракт із познанським «Лехом і провів у польській Екстраклясі понині 100 матчів. У яких провів 1 м’яч.

    woodymyr_kostewycz
    Вітальна листівка Володимирові Костевичу

    За молодіжну збірну України Володимир у 2013-2014 роках зіграв 7 матчів.

    Вперше розмови про перехід Костевича в «Динамо» точилися в 2015-2016 роках, коли гравець ще представляв «Карпати».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Карпати Володимир Костевич Екстракляса ФК «Лех» (Познань)
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