Шенченку відмовили в Польщі через дружбу з Абрамовичем

Українець не готуватиме «кадру» до стикових матчів з Росією

Андрій Шевченко не тренуватиме збірну Польщі. Перемовини з українцем зайшли в кут, і фаворитом на посаду наставника «кадри», як називають біло-червону команду, є Адам Навалка.

Як повідомляє Przegląd Sportowy, однією з причин, через що Шевченко не очолить польську збірну, є його стосунки з бізнесменом Романом Абрамовичем. У Варшаві занепокоїлись через це, адже їхня команда в плей-оф чемпіонату світу зіграє з росіянами, а власник «Челсі» є близьким другом Путіна.

Кандидатуру Шевченка завернули на рівні уряду Польщі.

Крім того, Шевченко не ризикнув розірвати контракт з «Дженоа». Керівництво італійського клубу відмовилося виплачувати борг одразу, тому Андрій отримуватиме зарплатню регулярно, але протягом двох років.