Усик подарував Миколенку рукавичку і став фанатом «Евертона»

Український боксер зустрівся з гравцем збірної України

Віталій Миколенко не нудьгує в Англії, куди він перебрався в новому році, уклавши контракт з «Евертоном». Днями футболіст зустрівся з чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF Олександром Усиком.

«З чемпіоном», – підписав фото Миколенко.

Київське «Динамо» оголосило про перехід Миколенка до «Евертона» 1 січня. На груповому етапі Ліги чемпіонів – 2021/2022 Віталій вийшов на поле у п'яти матчах. Загалом у всіх турнірах Миколенко провів за «Динамо» 132 матчі, в яких забив 7 м'ячів. У нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги українець поки що зіграв в одному матчі — з «Норвич Сіті» (1:2).