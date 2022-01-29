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    Усик подарував Миколенку рукавичку і став фанатом «Евертона»

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    Український боксер зустрівся з гравцем збірної України

    Віталій Миколенко не нудьгує в Англії, куди він перебрався в новому році, уклавши контракт з «Евертоном». Днями футболіст зустрівся з чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBF Олександром Усиком.

    «З чемпіоном», – підписав фото Миколенко.

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    Київське «Динамо» оголосило про перехід Миколенка до «Евертона» 1 січня. На груповому етапі Ліги чемпіонів – 2021/2022 Віталій вийшов на поле у п'яти матчах. Загалом у всіх турнірах Миколенко провів за «Динамо» 132 матчі, в яких забив 7 м'ячів. У нинішньому розіграші англійської Прем'єр-ліги українець поки що зіграв в одному матчі — з «Норвич Сіті» (1:2).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Усик Віталій Миколенко
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    Усик подарував Миколенку рукавичку і став фанатом «Евертона»