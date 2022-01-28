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    Арбітр двічі виганяв воротаря збірної Бразилії, але той дограв матч до кінця

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    Алісон Бекер отримав одразу дві червоні картки в одному матчі - Арбітр двічі виганяв воротаря збірної Бразилії, але той дограв матч до кінця
    Алісон Бекер отримав одразу дві червоні картки в одному матчі
    фото з відкритих джерел

    Незвичний випадок трапився у матчі відбору чемпіонату світу з футболу

    Небачений випадок трапився у матчі відбору чемпіонату світу в Південній Америці між збірними Еквадору та Бразилії. Гра пройшла у Кіто на стадіоні «Ла Каса Бланка» і завершилася рахунком 1:1.

    Зустріч запам’ятається вилученнями гравців Алешандера Домінгеса у господарів і Емерсона у гостей, які залишили поле ще в першій чверті матчу, та двома червоними картками голкіперу бразильців Алісону Бекеру. Спочатку воротаря «Ліверпуля» арбітр попросив з поля на 31-й хвилині, але повернув назад після перегляду відеоповтору, а вдруге – після перерви і знову відмінив своє рішення. Відтак Алісон завершив гру з одним попередженням.

    Збірна Бразилії достроково вийшла на чемпіонат світу. Також завдання зіграти в фінальній частині виконала національна команда Аргентини.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
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    Арбітр двічі виганяв воротаря збірної Бразилії, але той дограв матч до кінця