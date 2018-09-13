Шевченко і Протасов відвідають Конференцію ФІФА та церемонію The Best FIFA Football Awards 2018



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

На ній будуть визначені найкращі гравці та тренери року за версією ФІФА

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та перший віце-президент ФФУ Олег Протасов візьмуть участь у роботі Конференції ФІФА в Лондоні, яка розпочне свою роботу 23 вересня.

Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

Вона буде присвячена аналізу останнього чемпіонату світу.

Головними темами для обговорення та широкої дискусії стануть:

— нові тенденції в розвитку тактики, техніки та фізичних кондицій;

— порівняння минулої світової першості з попередніми;

— особливості суддівства з урахуванням роботи системи VAR.

Окрім конференції, делегати зможуть відвідати спеціальні зустрічі, які організовують регіональні футбольні конфедерації, зокрема УЄФА.

Їхньою головною метою буде всебічний аналіз впливу чемпіонату світу на розвиток футболу в різних регіонах планети.

Крім того, учасники Конференції ФІФА запрошені на церемонію The Best FIFA Football Awards 2018, яка відбудеться також у столиці Великобританії 24 вересня.

На ній будуть визначені найкращі гравці та тренери року за версією ФІФА.