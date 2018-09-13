Шевченко і Протасов відвідають Конференцію ФІФА та церемонію The Best FIFA Football Awards 2018
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На ній будуть визначені найкращі гравці та тренери року за версією ФІФА
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та перший віце-президент ФФУ Олег Протасов візьмуть участь у роботі Конференції ФІФА в Лондоні, яка розпочне свою роботу 23 вересня.
Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.
Вона буде присвячена аналізу останнього чемпіонату світу.
Головними темами для обговорення та широкої дискусії стануть:
— нові тенденції в розвитку тактики, техніки та фізичних кондицій;
— порівняння минулої світової першості з попередніми;
— особливості суддівства з урахуванням роботи системи VAR.
Окрім конференції, делегати зможуть відвідати спеціальні зустрічі, які організовують регіональні футбольні конфедерації, зокрема УЄФА.
Їхньою головною метою буде всебічний аналіз впливу чемпіонату світу на розвиток футболу в різних регіонах планети.
Крім того, учасники Конференції ФІФА запрошені на церемонію The Best FIFA Football Awards 2018, яка відбудеться також у столиці Великобританії 24 вересня.
На ній будуть визначені найкращі гравці та тренери року за версією ФІФА.