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    Шевченко і Протасов відвідають Конференцію ФІФА та церемонію The Best FIFA Football Awards 2018

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    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ - Шевченко і Протасов відвідають Конференцію ФІФА та церемонію The Best FIFA Football Awards 2018
    Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

    На ній будуть визначені найкращі гравці та тренери року за версією ФІФА

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та перший віце-президент ФФУ Олег Протасов візьмуть участь у роботі Конференції ФІФА в Лондоні, яка розпочне свою роботу 23 вересня.

    Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Вона буде присвячена аналізу останнього чемпіонату світу. 

    Головними темами для обговорення та широкої дискусії стануть:

    — нові тенденції в розвитку тактики, техніки та фізичних кондицій;

    — порівняння минулої світової першості з попередніми;

    — особливості суддівства з урахуванням роботи системи VAR.

    Окрім конференції, делегати зможуть відвідати спеціальні зустрічі, які організовують регіональні футбольні конфедерації, зокрема УЄФА.

    Їхньою головною метою буде всебічний аналіз впливу чемпіонату світу на розвиток футболу в різних регіонах планети. 

    Крім того, учасники Конференції ФІФА запрошені на церемонію The Best FIFA Football Awards 2018, яка відбудеться також у столиці Великобританії 24 вересня.

    На ній будуть визначені найкращі гравці та тренери року за версією ФІФА. 

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Андрій Шевченко ФФУ
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