Шевченко очолить найстаріший італійський клуб

Колишній тренер збірної України днями має очолити «Дженоа»

Андрій Шевченко, який у серпні не дочекався пропозиції на продовження контракту зі збірною від Української асоціації футболу, очолить найстаріший клуб Італії «Дженоа». Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у «Твіттері».

Сторони, за інформацією джерела, вийшли на фінальну стадію перемовин. Передбачається, що контракт буде розрахлваний до 2023 року , а тренер зароблятиме €1,8 млн на рік.

Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України після Євро-2020. Пізніше на прес-конференції він заявив, що не збирався залишати команду, проте глава УАФ Андрій Павелко не став обговорювати з ним питання продовження контракту. Після звільнення Шевченка посаду головного тренера збірної України обійняв Олександр Петраков.

«Дженоа» є одним з найтитулованіших італійських клубів. Він дев’ять разів вигравав чемпіонат Італії.Наразі «Дженоа» розташовується на 15-му місці в турнірній таблиці Серії А з 9 очками у 12 зустрічах. Відрив від зони вильоту складає одне очко. У наступному матчі генуезці мають прийняти на своєму полі «Рому».

Шевченко, який раніше грав за «Мілан», має заміти біля керма команди Давіде Беллардіні.