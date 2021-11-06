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    Шевченко очолить найстаріший італійський клуб

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    Андрій Шевченко знайшов нову роботу - Шевченко очолить найстаріший італійський клуб
    Андрій Шевченко знайшов нову роботу
    Фото з відкритих джерел

    Колишній тренер збірної України днями має очолити «Дженоа»

    Андрій Шевченко, який у серпні не дочекався пропозиції на продовження контракту зі збірною від Української асоціації футболу, очолить найстаріший клуб Італії «Дженоа». Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у «Твіттері».

    Сторони, за інформацією джерела, вийшли на фінальну стадію перемовин. Передбачається, що контракт буде розрахлваний до 2023 року , а тренер зароблятиме €1,8 млн на рік.

    Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України після Євро-2020. Пізніше на прес-конференції він заявив, що не збирався залишати команду, проте глава УАФ Андрій Павелко не став обговорювати з ним питання продовження контракту. Після звільнення Шевченка посаду головного тренера збірної України обійняв Олександр Петраков.

    «Дженоа» є одним з найтитулованіших італійських клубів. Він дев’ять разів вигравав чемпіонат Італії.Наразі «Дженоа» розташовується на 15-му місці в турнірній таблиці Серії А з 9 очками у 12 зустрічах. Відрив від зони вильоту складає одне очко. У наступному матчі генуезці мають прийняти на своєму полі «Рому».

    Шевченко, який раніше грав за «Мілан», має заміти біля керма команди Давіде Беллардіні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко очолить найстаріший італійський клуб