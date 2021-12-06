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    Шевченко поскаржився на проблеми після поразки від «Ювентуса»

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    Андрію Шевченку не позаздриш - Шевченко поскаржився на проблеми після поразки від «Ювентуса»
    Андрію Шевченку не позаздриш
    фото з відкритих джерел

    «Дженоа», яку тренує українець, йде в зоні вильоту

    Команда Андрія Шевченка «Дженоа» зазнала чергової поразки в серії А. В 16-му турі вона поступилася «Ювентусу» з рахунком 0:2. Після матчу український наставник прокоментував результат.

    «Чесно кажучи, було складно просто виставити стартовий склад. Ми намагалися залишитися у грі та робили це до 80-ї хвилини. Команда дуже багато працювала, доводилося змінювати позиції, ставити гравців на різні ролі. Це правда, що ми не створювали гольових моментів, але ми мали кілька спроб, особливо у другому таймі, коли деякі рішення просто могли бути кращими.

    На даний момент футболісти, які відсутні через травми, створюють для нас величезні проблеми, тому ми сподіваємося повернути їх і покращити рівень гри. Ми знали, що це буде складний матч ще до цих травм, але ми маємо вірити, об'єднуватися та допомагати один одному просуватися вперед», – наводить слова Шевченко Football Italia.

    «Дженоа» з 10 очками йде на 18 місці в турнірній таблиці чемпіонату Італії.

    Раніше Руслан Малиновський забив за «Аталанту» четвертий гол у сезоні.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК Ювентус
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    Шевченко поскаржився на проблеми після поразки від «Ювентуса»