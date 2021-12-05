Після провалу в естафеті титулованих сестер Семеренко перевели в другу команду

Віта і Валя Семеренко в цьому році на етапах Кубку світу не бігтимуть

В останній гонці етапу Кубку світу в Естерсунді українки фінішували на десятому місці

Сестри Валентина і Віта Семеренко до кінця року не виступатимуть на етапах Кубку світу з біатлону і змагатимуться рангом нижче – на Кубку IBU. Таке рішення прийняв тренерський штаб жіночої команди після провальної естафети. В останній гонці етапу Кубку світу в шведському Естерсунді наша четвірка стала десятою.

«Дамо Семеренко шанс потренуватися, тому що ходом вони були дедалі повільніше з кожною наступною гонкою. Просто потренуватися, пробігти етапи Кубка IBU до нового року. Вони нам потрібні у будь-якому стані, і тому вони зараз готуватимуться до січневих етапів. У Гохфільцені – теж естафета, треба розібратися і поставити якісь нові стандарти», – сказав «Суспільному» тренер жіночої команди Урош Велепець.

Валентина і Віта Семеренко є олімпійськими чемпіонками і переможницями чемпіонату світу в естафеті.

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