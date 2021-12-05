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    Малиновський став головною «зіркою» матчу з лідером чемпіонату Італії

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    Руслан Малиновський відзначився вчетверте в сезоні - Малиновський став головною «зіркою» матчу з лідером чемпіонату Італії
    Руслан Малиновський відзначився вчетверте в сезоні
    фото з відкритих джерел

    «Аталанта» на виїзді здолала «Наполі», українець відкрив рахунок у грі

    Півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив четвертий м’яч у сезоні за «Аталанту». В 16-му турі чемпіонату Італії його команда зустрічалася з лідером «Наполі» у гостях і змогла здолати суперника з рахунком 3:2.

    Руслан відкрив рахунок у грі, проте Зелінські та Мертенс змусили «Аталанту» опинитися в ролі наздоганяючої. На перемогу добре попрацювали Демірал і Фройлер, які також відзначилися влучними ударами, а найкращим гравцем матчу авторитетний портал WhoScored назвав українця. За гру Малиновський отримав вісім балів. Також аналітики відзначили Фройлера, який отримав 7,7 бала.

    «Аталанта» перемогла в п’ятому матчі поспіль. В наступному турі бергамаскі зустрінуться в гостях з вероною.

    Осічкою «Наполі» скористалися конкуренти. «Мілан» вийшов на першу сходинку завдяки перемозі над «Салернітаною» – 2:0, а «Інтер» розгромив «Рому» – 3:0.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК Наполі ФК «Аталанта»
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    Малиновський став головною «зіркою» матчу з лідером чемпіонату Італії