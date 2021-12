Тренер збірної України з футболу став найкращим у світі

Наставник жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес став найкращим клубним тренером світу за версією Міжнародної федерації футбольної статистики. У сезоні 2020/21 іспанець працював з «Барселоною», з якою вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

Крім того, Кортес був визнаний найкращим тренером за версією УЄФА.

Thanks to @Ranking_IFFHS for this award as world's best women's club coach in 2021. Thanks to @FCBfemeni staff and players for an incredible season https://t.co/yk1Waj05T2

.#lluiscortes #LCcoach #LC pic.twitter.com/xqIrRFVQ1U