Тренер збірної України з футболу став найкращим у світі

Луїс Кортес виграв з «Барселоною» жіночу Лігу чемпіонів

Наставник жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес став найкращим клубним тренером світу за версією Міжнародної федерації футбольної статистики. У сезоні 2020/21 іспанець працював з «Барселоною», з якою вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

Крім того, Кортес був визнаний найкращим тренером за версією УЄФА.

Луїс Кортес очолив жіночу збірну України з футболу в листопаді 2021 року.