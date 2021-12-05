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    Тренер збірної України з футболу став найкращим у світі

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    Луїс Кортес спробує вивести збірну України на новий рівень - Тренер збірної України з футболу став найкращим у світі
    Луїс Кортес спробує вивести збірну України на новий рівень
    Фото: УАФ

    Луїс Кортес виграв з «Барселоною» жіночу Лігу чемпіонів

    Наставник жіночої збірної України з футболу Луїс Кортес став найкращим клубним тренером світу за версією Міжнародної федерації футбольної статистики. У сезоні 2020/21 іспанець працював з «Барселоною», з якою вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

    Крім того, Кортес був визнаний найкращим тренером за версією УЄФА.

    Луїс Кортес очолив жіночу збірну України з футболу в листопаді 2021 року.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК Барселона
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    Тренер збірної України з футболу став найкращим у світі