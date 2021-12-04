Український воротар встановив вражаюче досягнення в Прем’єр-лізі

Голкіпер «Ворскли» Дмитро Різник відбив п’ятий пенальті поспіль

Кандидат до національної збірної Дмитро Різник встановив історичне досягнення в Прем’єр-лізі. В матчі 17 туру його «Ворскла» зустрічалася з «Рухом» і досягла нічиєї – 0:0. Голкіпер врятував команду від поразки, відбивши удар з 11-метрової позначки.

Пенальті різник парирував вже вп’яте поспіль. До цього жоден голкіпер української вищої ліги нічим подібним похвалитися не міг.

По чотири пенальті поспіль відбивали Рустам Худжамов, Ігор Шуховцев, Віталій Постранський та Валерій Воробйов.

Різник відбив 11-метрові в матчах з «Вересом», «Металістом-1925», «Колосом» та «Дніпром-1».

Раніше була інформація, що Дмитром цікавиться донецький «Шахтар».

В турі зіграні матчі за участі лідерів. «Шахтар» розгромив «Львів» – 6:1, а «Динамо» впевнено переграло «Верес» - 3:0.