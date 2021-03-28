Суперник команди Шевченка втратив воротаря і зібрав усіх легіонерів

Збірна Фінляндії не така проста, як зазвичай вважається

28 березня збірна України проведе другий матч відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти Фінляндії. Після нічиєї у Франції вболівальники прагнуть побачити й першу перемогу команди Андрія Шевченка. В іншому випадку поборотися за перше місце в групі нам буде непросто. Втім, і фіни творять свою історію. Вони вийшли до фінальної частини чемпіонату Європи і мріють потрапити на мундіаль в Катар. Про це розповів наставник Суомі.

У фінів, як і в нашій збірній, є втрати. Не зіграє основний голкіпер німецького «Баєра» Лукаш Градецьки. Не доїхали до тренувального табору захисник бельгійського «Генка» Єре Кронен та півзахисник німецького «Аугсбурга» Фредрік Єнсен. Зате в повному порядку один з найкращих бомбардирів кваліфікації до Євро-2020 Тєєму Пуккі. Загалом національний чемпіонат Фінляндії представлений лише одним захисником ХІКа Деніелом О'Шонессі. Решта представляє закордонні клуби, в тому числі зі США.

Заявка збірної Фінландії

Воротарі: Єсс Йоронен («Брешія», Італія), Нікі Мяєнпя («Венеція», Італія), Карл-Йохан Ерікссон («М’єльбю АІФ», Швеція).

Захисники: Йоона Тойвіо («Хеккен», Швеція), Паулюс Араюурі («Пафос», Кіпр), Юхані Ояла («Вайле», Данія), Роберт Іванов («Варта», Польща), Ніколай Алхо (МТК, Угорщина), Альбін Гранлунд («Сталь Мелець», Польща), Юкка Райтала («Міннесота Юнайтед», США), Ніколас Хямяляйнен («КПР», Англія), Юха Пірінен («Тренчин», Словаччина), Деніел О'Шонессі (ХІК).

Півзахисники: Глен Камара («Рейнджерс», Шотландія), Расмус Шюллер («Юргорден», Швеція), Йоні Кауко, Пюрю Сойрі (обидва — «Есб'єрг», Данія), Онні Валакарі («Пафос», Кіпр), Робін Лод («Міннесота Юнайтед», США), Роберт Тейлор («Бранн», Норвегія), Расмус Карьялайнен («Еребру», Швеція).

Нападники: Теєму Пуккі («Норвіч», Англія), Йоель Пох'янпало («Уніон Берлін», Німеччина), Маркус Форсс («Брентфорд», Англія).

Середній вік фінської команди складає 27,7 року.

У першому матчі відбору фіни зіграли внічию з Боснією і Герцеговиною.