Суркіс назвав терміни повернення провідних футболістів

Артем Беседін і Віктор Циганком незабаром повернуться на поле

Беседін зможе тренуватися з наступного тижня, Циганкову треба більше часу

Травма Артема Беседіна та Віктора Циганкова не дозволили тренеру збірної Андрію Шевченку задіяти футболістів у відбірних матчах чемпіонату світу. Незабаром відновиться чемпіонат України, тож питання про час відновлення нападника і півзахисника залишається актуальним.

Як повідомив президент «Динамо» Ігор Суркіс, не виключено, що Беседін буде готовий до гри вже 4 квітня. Тоді кияни зустрінуться на виїзді з «Олександрією». Циганкову ж знадобиться більше часу.

«Беседін тренуватиметься вже з наступного тижня. Циганкову, мабуть, потрібен буде ще один тиждень», — зазначив Суркіс.

Циганков і Беседін поточного сезону забили 16 голів на двох. 12 – на рахунку Віктора, 4 рази засмутив суперників Артем.

27 березня «Динамо» провело товариський матч з бухарестськими одноклубниками. Тренер киян Мірча Луческу задіяв у грі 22 футболісти, в тому числі збірників Володимира Шепелєва та Олександра Тимченка. Кияни перемогли – 3:0.



