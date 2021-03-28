Динамівець Родрігес приніс історичну перемогу, у Роналду вкрали гол

Відбулися перші матчі другого туру відбору чемпіонату світу 2022 року

Історичної перемоги досягла збірна Люксембургу у відборі чемпіонату світу 2022 року. Посприяв їй київський динамівець Жерсон Родрігес. Його влучний удар у кінці зустрічі з Ірландією вивів його команду в потенційні лідери групи.

Не повезло Португалії. На останній компенсованій хвилині удар Роналду, як з ‘ясувалося на повторі, досяг цілі – м’яч перетнув лінію воріт, але арбітр через відсутність відеоперегляду цього не побачив і матч з Сербією завершився вніячию.

Група А

Сербія – Португалія – 2:2 (Мітровіч, 46, Костич, 60 – Діогу Жота, 11, 36). На 90+2-й хвилині вилучений Міленковіч (Сербія).

Ірландія – Люксембург – 0: 1 (Родрігес, 85).

Турнірне становище: 1. Сербія – 4 очка (2 матчі), 2. Португалія – 4 (2), 3. Люксембург – 3 (1), 4. Азербайджан – 0 (1), 5. Ірландія – 0 (2).

Група Е

Чехія – Бельгія – 1:1 (Провод, 50 – Лукаку, 60).

Білорусь – Естонія – 4:2 (Лисакович, 44, з пенальті, 84, Кендиш, 64, Савицький, 81 – Аніер, 32, 55). На 77-й хвилині вилучений Ойгус (Естонія).

Турнірне становище: 1. Чехія – 4 очка (2 матчі), 2. Бельгія – 4 (2), 3. Білорусь – 3 (1), 4. Уельс – 0 (1), 5. Естонія – 0 (2).

Група G

Чорногорія – Гібралтар – 4:1 (Бечирай, 25, Шиміч, 43, Томашевіч, 53, Йоветіч, 80 – Стайч, 30, з пенальті).

Норвегія – Туреччина – 0:3 (Туфан, 4, 59, Союнчу, 28). На 80-й хвилині вилучений Торстведт (Норвегія).

Нідерланди – Латвія – 2: 0 (Бергхюйс, 32, Л. де Йонг, 69).

Гол Люка де Йонга дозволив Нідерландам стати першою збірною, яка забила 300 голів в історії кваліфікаційних раундів на чемпіонати світу.

Турнірне становище: 1. Туреччина – 6 очок, 2. Чорногорія – 6, 3. Нідерланди – 3, 4. Норвегія – 3, 5. Латвія – 0, 6. Гібралтар – 0.